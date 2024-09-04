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俄飛彈攻擊烏克蘭軍事學院 釀至少50死271傷

中央社／ 基輔3日綜合外電報導
俄羅斯對烏克蘭發動攻擊，烏克蘭軍人使用探照燈在城市上空搜尋無人機。 路透
俄羅斯對烏克蘭發動攻擊，烏克蘭軍人使用探照燈在城市上空搜尋無人機。 路透

俄羅斯今天發射兩枚彈道飛彈，攻擊烏克蘭中部城鎮波塔瓦（Poltava），擊中一所軍事訓練機構，造成至少50人喪生、271人受傷，這是俄烏戰爭今年來傷亡最多的一次攻擊。

綜合路透社與法新社報導，基輔表示，飛彈擊中一所軍事訓練設施和附近的醫院。不過，當局並未透露死傷中有多少軍人或平民。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）矢言要追究「俄羅斯敗類」的責任，而救援人員則努力清理瓦礫堆。

澤倫斯基在晚間談話中表示：「根據目前掌握的訊息，俄羅斯這次攻擊造成51人死亡。」

澤倫斯基說：「受傷人數為271人。我們知道在摧毀建物的瓦礫堆下還有人，我們正在盡一切努力救出更多人。」

德國、英國和美國都譴責俄國這次攻擊。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）表示，這次攻擊「再度可怕地提醒民眾（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的殘暴不仁」，並說美國將在未來幾週內提供基輔更多軍事援助。

英國外交大臣拉米（David Lammy）稱這是「令人作嘔的侵略行為」；而德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，蒲亭的殘暴「沒有極限」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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