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俄羅斯最致命行動之一！2飛彈襲烏克蘭41死180傷 傳軍事訓練中心遭擊中

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俄羅斯最致命行動之一！2飛彈襲烏克蘭41死180傷 傳軍事訓練中心遭擊中

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯莫斯科州阿拉比諾靶場2019年6月舉行ARMY-2019國際軍事技術論壇演示時，可看到伊斯坎德爾-M 飛彈綜合體一部分的9М723飛彈。路透
俄羅斯莫斯科州阿拉比諾靶場2019年6月舉行ARMY-2019國際軍事技術論壇演示時，可看到伊斯坎德爾-M 飛彈綜合體一部分的9М723飛彈。路透

烏克蘭總統澤倫斯基3日表示，2枚俄羅斯彈道飛彈擊中東部波塔瓦州（Poltava）一處教育設施和附近醫院，造成至少41人死亡、180人受傷。

CNN報導，被擊中地點是一所軍事教育設施。BBC也在即時報導寫道，網上流傳的報導顯示，其中一棟建築可能是軍事訓練中心，俄軍飛彈來襲時當地正在舉行閱兵，另有報導稱俄軍發射飛彈前出動偵查無人機。

美聯社報導，烏國官方稱此次打擊發生在波塔瓦州的首府波塔瓦市。此地距離俄羅斯邊境約110公里，位於首都基輔東南約350公里。俄烏開戰900多天以來，這次空襲是俄軍最致命的攻擊行動之一。

澤倫斯基在社群媒體Telegram頻道發布影像表示，「通訊研究所的建築之一局部被毀。有些人被埋在瓦礫之下，許多人獲救了」。

澤倫斯基說，「所有部門都參加了救援行動」，並稱已下令對此事進行「全面且迅速調查」，但沒有提供進一步詳情。

烏克蘭國防部表示，空襲警報剛響起，飛彈就來襲爆炸，當時許多人還在前往防空洞的路上，並將俄軍此次襲擊稱為「野蠻」。烏國國防部說，救援人員救出25人，其中11人是從瓦礫中挖出。

不過，根據BBC報導，俄羅斯的Telegram戰爭頻道報告，此次打擊擊中一處軍事訓練中心，死傷者是軍校學生。

消息靈通的「Rybar」頻道表示，「由於此次打擊，寶貴的通訊和電戰專家被消滅」，並指這些專家很難迅速替代，因為需要漫長培訓。許多頻道還報告，此次攻擊是用伊斯坎德爾（Iskander）短程彈道飛彈執行。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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