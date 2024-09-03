烏克蘭防長訪英 英國宣布年底前運交數千152公釐砲彈

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）訪問英國，今天與英國國防大臣希利會談，雙方討論如何加速向烏克蘭運交英國軍援。

同時，希利（John Healey）宣布，由英國國防部管理的國際烏克蘭基金（International Fund for Ukraine,IFU）年底前將向烏方運交數以千計可用於蘇聯式槍砲的152公釐砲彈。

希利7月5日就任國防大臣，7日即抵達烏克蘭訪問。當時他曾表示，將加快速度向烏克蘭運送軍援，包括讓烏方在未來100天內儘速取得英國4月承諾的大筆軍事援助，包括逾1600枚飛彈、逾400輛陸戰載具、近400萬發小型武器彈藥。

另一方面，首相施凱爾（Keir Starmer）7月中旬在北大西洋公約組織（NATO）華府峰會期間曾宣布，IFU將提供該基金自2022年8月設立以來，最大筆軍援烏克蘭方案，也就是約3億英鎊、總數達12萬發的152公釐砲彈供應合約。

希利今天證實，相關合約已完成簽署，年底前開始運交烏克蘭。國防部表示，砲彈將在未來18個月陸續交運完成。

根據IFU資料，這些都將是新生產的砲彈，由歐洲企業供應。IFU成立宗旨為提供資金，透過公開招標採購等方式，避免冗長政治協商與繁瑣行政程序，加速提供烏克蘭所需軍備，迄今已宣布8輪軍援，項目涵蓋無人機、除雷設備、空防系統、戰車零件等。

英國國防部今天表示，自2022年迄今，除了英國，參與IFU的國家已達8個，各國陸續貢獻的資金也累計突破10億英鎊（逾新台幣420億元）的「里程碑」。英國總計在IFU投入約5億英鎊。

丹麥、立陶宛、荷蘭、挪威今年夏天確認，將加碼投資IFU，以協助烏克蘭取得更多無人機和空防能力。

除了英國和前述4個國家，其他IFU參與國包括澳洲、紐西蘭、冰島和瑞典。