稱庫斯克遭入侵未阻止俄在烏東進軍 普亭：將對付「烏克蘭土匪」

俄羅斯總統普亭2日表示，烏克蘭入侵俄國庫斯克州，未能阻止俄軍在烏東頓巴斯地區推進，並指俄軍一直在頓巴斯的重點地區突飛猛進，以「長久」未見的速度進軍。

俄羅斯官媒RT報導，普亭表示，「俄羅斯武裝部隊正在拿下領土，不是一次200公尺、300公尺，而是幾平方公里」，又指烏克蘭在庫斯克州的挑釁將不可避免失敗，而且莫斯科會「對付」已經進入俄羅斯國土的「烏克蘭土匪」。

普亭表示，基輔當局很快就會知道，需要透過談判解決衝突，也重申莫斯科從未拒絕舉行這類談判。但他指出，烏克蘭領導階層可能沒興趣結束戰事，因為烏國戒嚴令一解除就必須舉行新的總統選舉。

普亭說，「現在的當權者顯然沒有為此做好準備，他們幾乎沒有再次當選的機會」。他認為，「這就是為什麼他們對結束戰事不感興趣，這就是為什麼他們試圖在庫斯克州進行這種挑釁，以及之前他們也曾試圖在貝爾哥羅德州進行同樣的行動」。

普亭指出，俄羅斯將繼續保護他們在頓巴斯的人民，以及「我們的共同未來，俄羅斯的未來」，又稱莫斯科「無法允許在我們旁邊建立敵對結構，策畫針對我們國家的侵略計劃，並不斷設法讓俄羅斯聯邦不穩定」。