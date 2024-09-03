普亭訪蒙古國 基輔：ICC成員不逮捕重創國際刑法體系

俄羅斯總統普亭今天在蒙古國進行官方訪問，自國際刑事法院（ICC）去年對他發布逮捕令以來，這是他首度訪問ICC成員國。烏克蘭外交部說，蒙古國身為ICC成員不逮捕普亭是重擊國際刑法體系。

綜合法新社與路透社報導，普亭（Vladimir Putin）昨晚抵達烏蘭巴托展開這趟高調訪問正式，受到儀隊歡迎。這趟行程被視為普亭藐視主張逮捕他的國際刑事法院、烏克蘭政府、西方國家和人權團體。

國際刑事法院對普亭發布逮捕令，理由是他涉嫌在俄羅斯2022年侵略烏克蘭之後非法將烏克蘭兒童送往俄國控制的地區。俄羅斯不承認國際刑事法院的管轄權，克里姆林宮也駁斥相關指控是出於政治動機。

烏克蘭憤慨表示，蒙古國當局未在機場逮捕普亭，蒙古國必須為普亭的「戰爭罪」承擔共同責任。

烏克蘭政府先前呼籲蒙古國執行逮捕令，國際刑事法院上週也表示，所有成員國都有「義務」拘留法院下令逮捕的人。但實務上，即使蒙古國不遵守逮捕令，國際刑事法院也無可奈何。

蒙古國是活躍的民主政體，位於中國與俄羅斯兩個專制大國之間，與俄國維持密切文化關係，也與中國保有重要貿易往來。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，蒙古國並未予以譴責，而在聯合國就俄烏戰爭議題投票時，蒙古國棄權。

克里姆林宮上週表示，不擔心普亭在訪問途中被捕。

普亭這次訪問是為了紀念蒙古國與蘇聯軍隊戰勝日本帝國85週年。普亭今天接受蒙古國總統呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khurelsukh）在烏蘭巴托「成吉思汗廣場」為他舉行的正式歡迎儀式，兩人站在廣場上，身旁有穿著傳統服飾的蒙古國軍人，有些人騎在馬背上，樂隊奏響軍樂和兩國國歌。

普亭此行的可能會談重點之一是一條連結俄羅斯與中國的新天然氣管線。

烏克蘭外交部發言人堤赫伊（Heorhiy Tykhyi）說，蒙古國未拘留普亭，「對國際刑事法院和刑法體系構成嚴重打擊」。

他在通訊應用程式Telegram上寫道：「蒙古國讓一名被指控的罪犯逃避司法制裁，因此承擔戰爭罪的共同責任。」他說，烏克蘭將與盟友合作，確保蒙古國明白後果。