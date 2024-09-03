快訊

才赴北檢聲援…柯文哲支持者從大樓墜落 民眾黨證實：遭受言語霸凌公審

神隱4年突公開懷孕喜訊 愷樂開通Threads再發文…洩真實心聲

成黑馬接任台北101董座！賈永婕笑喊：總經理負責專業精準 我負責美麗時尚

普亭訪蒙古國 基輔：ICC成員不逮捕重創國際刑法體系

中央社／ 烏蘭巴托3日綜合外電報導

俄羅斯總統普亭今天在蒙古國進行官方訪問，自國際刑事法院（ICC）去年對他發布逮捕令以來，這是他首度訪問ICC成員國。烏克蘭外交部說，蒙古國身為ICC成員不逮捕普亭是重擊國際刑法體系。

綜合法新社與路透社報導，普亭（Vladimir Putin）昨晚抵達烏蘭巴托展開這趟高調訪問正式，受到儀隊歡迎。這趟行程被視為普亭藐視主張逮捕他的國際刑事法院、烏克蘭政府、西方國家和人權團體。

國際刑事法院對普亭發布逮捕令，理由是他涉嫌在俄羅斯2022年侵略烏克蘭之後非法將烏克蘭兒童送往俄國控制的地區。俄羅斯不承認國際刑事法院的管轄權，克里姆林宮也駁斥相關指控是出於政治動機。

烏克蘭憤慨表示，蒙古國當局未在機場逮捕普亭，蒙古國必須為普亭的「戰爭罪」承擔共同責任。

烏克蘭政府先前呼籲蒙古國執行逮捕令，國際刑事法院上週也表示，所有成員國都有「義務」拘留法院下令逮捕的人。但實務上，即使蒙古國不遵守逮捕令，國際刑事法院也無可奈何。

蒙古國是活躍的民主政體，位於中國與俄羅斯兩個專制大國之間，與俄國維持密切文化關係，也與中國保有重要貿易往來。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，蒙古國並未予以譴責，而在聯合國就俄烏戰爭議題投票時，蒙古國棄權。

克里姆林宮上週表示，不擔心普亭在訪問途中被捕。

普亭這次訪問是為了紀念蒙古國與蘇聯軍隊戰勝日本帝國85週年。普亭今天接受蒙古國總統呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khurelsukh）在烏蘭巴托「成吉思汗廣場」為他舉行的正式歡迎儀式，兩人站在廣場上，身旁有穿著傳統服飾的蒙古國軍人，有些人騎在馬背上，樂隊奏響軍樂和兩國國歌。

普亭此行的可能會談重點之一是一條連結俄羅斯與中國的新天然氣管線。

烏克蘭外交部發言人堤赫伊（Heorhiy Tykhyi）說，蒙古國未拘留普亭，「對國際刑事法院和刑法體系構成嚴重打擊」。

他在通訊應用程式Telegram上寫道：「蒙古國讓一名被指控的罪犯逃避司法制裁，因此承擔戰爭罪的共同責任。」他說，烏克蘭將與盟友合作，確保蒙古國明白後果。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

賴清德批中國無視俄羅斯侵占領土 中國網友點讚

美國威脅二級制裁 讓中俄小公司叫苦不迭

普亭抵達蒙古國 被發逮捕令後首訪ICC成員國

波蘭外長：與烏克蘭接壤國家有責任擊落俄羅斯飛彈

相關新聞

稱庫斯克遭入侵未阻止俄在烏東進軍 普亭：將對付「烏克蘭土匪」

俄羅斯總統普亭2日表示，烏克蘭入侵俄國庫斯克州，未能阻止俄軍在烏東頓巴斯地區推進，並指俄軍一直在頓巴斯的重點地區突飛猛進...

波蘭外長：波蘭有「憲法義務」擊落可能入侵領空的俄國飛彈

英國衛報報導，波蘭外交部長西克爾斯基（Radek Sikorski）在英國金融時報（FT）2日刊出的訪談中表示，波蘭有「...

基輔：俄軍飛彈夜襲烏克蘭 烏軍成功攔截22枚釀2傷

烏克蘭官員表示，首都基輔今天凌晨傳出巨大爆炸聲，肇因於俄羅斯對基輔發動大規模飛彈攻擊，部分飛彈被空軍擊落，碎片砸中房屋和...

波蘭外長：與烏克蘭接壤國家有責任擊落俄羅斯飛彈

波蘭外交部長席科斯基接受英國「金融時報」專訪時說，無論北約是否反對，波蘭及其他與烏克蘭接壤的國家「有責任」在俄羅斯飛彈進...

俄羅斯稱再奪烏東2聚落 烏軍總司令坦承情勢艱困

俄羅斯國防部今天聲稱，俄軍在烏克蘭東部再奪下2個聚落。與此同時，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基坦承，烏軍正面臨沉重壓力

烏克蘭稱俄軍砲擊邊界地區蘇米州 釀平民1死4傷

烏克蘭蘇米州（Sumy Oblast）軍事管理局今天表示，俄羅斯夜間砲擊蘇米州，造成平民1死、4傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。