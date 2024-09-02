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波蘭外長：波蘭有「憲法義務」擊落可能入侵領空的俄國飛彈

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
波蘭外交部長西克爾斯基今年2月在華沙發表談話。美聯社
波蘭外交部長西克爾斯基今年2月在華沙發表談話。美聯社

英國衛報報導，波蘭外交部長西克爾斯基（Radek Sikorski）在英國金融時報（FT）2日刊出的訪談中表示，波蘭有「憲法義務」擊落越過烏克蘭、可能襲向波蘭領土的俄羅斯飛彈。

西克爾斯基發表這番言論的前一周，波蘭軍方表示，俄國對烏克蘭發動致命空襲後，有架無人機疑似入侵波蘭領空。但波蘭至今沒有找到他們所說的無人機。

俄國2日對烏國發動新一波空襲，波蘭戰鬥機緊急升空，趕往波蘭和烏克蘭接壤邊境保衛自家領空。

西克爾斯基在一場訪談中告訴FT：「北約成員國的身分，沒有高過各國保衛自家領空的責任。這是我們自己的憲法義務。」

西克爾斯基說：「我個人認為，敵方飛彈可能進入我們領空的狀況下，（擊落它們）是合法自衛，因為一旦它們真的進入我們的領空，碎片傷人的風險就非常大。」

西克爾斯基發表上述言論後，一名北約官員表示，北約「有責任防止俄烏戰爭進一步升級」，「北約並非衝突中的一方，也不會成為衝突中的一方」。他說：「我們認可所有盟國保衛其領空的權利。然而，個別盟國對於支持烏國的所作所為，可能對整個北約產生影響。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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