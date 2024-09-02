基輔：俄軍飛彈夜襲烏克蘭 烏軍成功攔截22枚釀2傷

烏克蘭官員表示，首都基輔今天凌晨傳出巨大爆炸聲，肇因於俄羅斯對基輔發動大規模飛彈攻擊，部分飛彈被空軍擊落，碎片砸中房屋和基礎設施、引發火勢，造成2人受傷。

綜合法新社與路透社報導，烏克蘭空軍表示，今天凌晨擊落俄軍35枚飛彈中的22枚及23架攻擊無人機中的20架；其中在基輔州（Kyiv）、哈爾科夫州（Kharkiv）、第聶伯羅州（Dnipro）、波塔瓦州（Poltava）、尼古拉耶夫州（Mykolaiv）以及札波羅熱州（Zaporizhzhia）上空擊落俄軍9枚彈道飛彈和13枚巡弋飛彈。

烏克蘭全境空襲警報持續大響近2小時後，烏國空軍才在清晨6時30分（台北時間上午11時30分）解除警報。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在社群媒體Telegram發文表示，飛彈碎片墜落，造成基輔一家水處理廠的鍋爐間局部受損，斯維亞托申斯基區（Svyatoshynksyi）一座具防空洞功能的地鐵站入口也受損，但地鐵站照常運作；這個區設有一些大學和學校。

克里契科指出，飛彈碎片墜落也造成舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）一棟非住宅建物和4輛車起火燃燒，2名成年人因此受傷。

緊急服務人員趕往基輔多處救災，包括斯維亞托申斯基區、索洛米揚卡區（Solomyansky）及霍洛西伊夫區（Holosiivskyi）都通報有飛彈碎片掉落。

烏克蘭空軍表示：「9月2日凌晨，俄羅斯占領者使用彈道飛彈、巡弋飛彈及防空飛彈朝基輔、蘇米及哈爾科夫等州發動攻擊，並使用『見證者』（Shahed）無人飛行載具（UAV）從本國南方發動攻擊。」

另外，俄國接壤烏克蘭的貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）指出，烏克蘭發動夜間空襲，造成該州首府貝爾哥羅德一家商店和一處基礎設施受損，並造成1人受傷。