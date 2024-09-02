波蘭外長：與烏克蘭接壤國家有責任擊落俄羅斯飛彈

波蘭外交部長席科斯基接受英國「金融時報」專訪時說，無論北約是否反對，波蘭及其他與烏克蘭接壤的國家「有責任」在俄羅斯飛彈進入本國空域前就將它們擊落，包含在烏克蘭上空。

席科斯基（Radosław Sikorski）告訴「金融時報」（Financial Times），當敵方飛彈的飛行軌跡顯示它將進入波蘭空域，波蘭把它擊落就是正當的自我防衛。席科斯基說，一旦飛彈進入波蘭空域，飛彈碎片傷人的風險即十分可觀。

此外，考量隨著飛彈越接近目標，攔截飛彈涉及的民眾或人員傷亡風險就越高，席科斯基指出，對波蘭而言，較理想狀況是在烏克蘭上空高處即可攔截並擊落飛彈。他說，烏方已對這樣的想法表示歡迎。

席科斯基強調，波蘭政府有責任確保公民安全。無論北大西洋公約組織（NATO）是否擔憂成員國波蘭在烏克蘭上空攔截俄軍飛彈恐讓北約被迫直接捲入戰爭，波蘭及其他北約成員國都有保護本國空域的憲法責任。

波蘭與烏克蘭今年夏天簽署雙邊安全協議。雙方議定，將檢視在烏克蘭空域攔截「朝波蘭領土方向發射的飛彈和無人機」的可行性。

即將於10月卸任的北約秘書長史托騰柏格（JensStoltenberg）已否定這項提案，指出這將讓北約面臨成為衝突一方的風險。

8月26日，一架疑似屬於俄羅斯的無人機跨越邊界、進入波蘭。此外，自俄羅斯於2022年2月對烏克蘭發動全面侵略以來，已發生數起外來飛彈落入波蘭領土的事件。俄羅斯無人機也數度進入羅馬尼亞空域。

波蘭、羅馬尼亞皆與波蘭接壤，且都是北約成員國。依據北約憲章第5條，一旦北約任一個成員國遭遇武裝攻擊，每一個其他成員國都將視此攻擊為對所有其他成員國的攻擊；各成員國將採取其認為必要的措施，以個別行動及與其他成員國集體行動的方式，向被攻擊的盟友提供協助。

「金融時報」報導，部分西方國家政府官員認為，波蘭的政策方向可能刺激俄羅斯報復。不過，北約的立場也可能發生變化，這從北約國家過去對援烏長程飛彈、F-16戰機等軍備的態度演變可見端倪。

烏克蘭8月上旬攻入俄羅斯西部的庫斯克州（Kursk）。席科斯基說，目前要判定烏軍此舉在軍事層面可獲致多大成功仍太早，但他肯定這波攻勢對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的「震動」效果；烏方藉此向蒲亭展示，「受害者的行動不會永遠如你預期」。

席科斯基指出，不僅是烏克蘭，整個西方世界都應致力讓蒲亭感到「亂了套」，但西方一再犯下的錯誤就是預先告知蒲亭，西方會做、或者不會做什麼。

席科斯基說，這也是為何庫斯克州奇襲目前比去年的「大反攻」效果佳：去年的反攻行動太容易預測，因此俄方也更容易做好應對準備。