俄羅斯稱再奪烏東2聚落 烏軍總司令坦承情勢艱困
俄羅斯國防部今天聲稱，俄軍在烏克蘭東部再奪下2個聚落。與此同時，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基坦承，烏軍正面臨沉重壓力。
路透社報導，俄國國防部聲稱，俄軍部隊已攻占烏東頓內茨克州（Donetsk）重要後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）東南方約21公里處的聚落普蒂屈（Ptyche），而且正「繼續推進深入敵方防線」。
俄國國防部並聲稱，俄軍也攻占了頓內茨克州另一個聚落維因卡（Vyimka）。
路透社無法獨立證實上述戰場通報。
烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）今天指出，烏軍在烏東俄軍主要攻擊線周邊的處境「艱困」，但正做出所有必要決定。
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