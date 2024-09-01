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俄羅斯稱再奪烏東2聚落 烏軍總司令坦承情勢艱困

中央社／ 莫斯科1日綜合外電報導
烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（圖）今天指出，烏軍在烏東俄軍主要攻擊線周邊的處境「艱困」，但正做出所有必要決定。路透
烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（圖）今天指出，烏軍在烏東俄軍主要攻擊線周邊的處境「艱困」，但正做出所有必要決定。路透

俄羅斯國防部今天聲稱，俄軍在烏克蘭東部再奪下2個聚落。與此同時，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基坦承，烏軍正面臨沉重壓力

路透社報導，俄國國防部聲稱，俄軍部隊已攻占烏東頓內茨克州（Donetsk）重要後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）東南方約21公里處的聚落普蒂屈（Ptyche），而且正「繼續推進深入敵方防線」。

俄國國防部並聲稱，俄軍也攻占了頓內茨克州另一個聚落維因卡（Vyimka）。

路透社無法獨立證實上述戰場通報。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）今天指出，烏軍在烏東俄軍主要攻擊線周邊的處境「艱困」，但正做出所有必要決定。

俄烏戰爭 俄羅斯 壓力 烏克蘭

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