俄羅斯：瓦解烏軍龐大跨境空襲 擊落158架無人機
俄羅斯今天宣布瓦解烏克蘭一波「龐大」無人機跨境攻勢，一共在15個州上空擊落158架無人機，包括首都莫斯科上空的2架。
法新社報導，莫斯科市附近一座燃煤發電廠及市內一座煉油廠據傳被擊中。
俄羅斯國防部說，絕大多數無人機是在毗鄰烏克蘭的庫斯克州（Kursk）、布揚斯克州（Bryansk）、佛洛尼斯州（Voronezh）、貝爾哥羅德州（Belgorod）上空被擊落，共計122架。
布揚斯克州州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）表示：「我國守軍瓦解針對布揚斯克州領土的大規模無人機攻擊企圖。」
俄羅斯幾天前用超過100枚飛彈及約100架無人機，攻擊烏克蘭的能源基礎設施，是俄烏開戰後同類型攻擊中規模最大的其中一波。
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