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控烏克蘭發動無人機攻擊 俄羅斯揭該行動鎖定煉油廠、發電廠

中央社／ 莫斯科1日綜合外電報導

俄羅斯官員和媒體今天表示，烏克蘭針對莫斯科州及相鄰的特維爾州（Tver）出動無人機，持續攻擊兩地發電廠和煉油廠；在俄國其他地方也有數十架無人機被擊落摧毀。

與俄羅斯安全部門關係密切的新聞頻道BazaTelegram表示，在俄國特維爾州科納科沃發電廠（Konakovo）附近，聽到巨大爆炸聲響。科納科沃發電廠為俄國中部最大型的能源生產商之一。

特維爾州州長魯德尼亞（Igor Rudenya）表示，有5架無人機在首都西北方的特維爾州上空被摧毀。他並未提及可能的損毀情況。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，一架烏克蘭出動的無人機在莫斯科煉油廠（Moscow Oil Refinery）附近被擊毀，並說煉油廠並未受損，生產也沒受威脅。

莫斯科州卡斯拉區（Kashira）首長舒瓦洛夫（Mikhail Shuvalov）在通訊軟體Telegram表示，烏克蘭還試圖以3架無人機襲擊卡斯拉發電廠。他說，這起攻擊並未造成火災、損壞或人員傷亡。

另外，索比亞寧在Telegram發文表示，莫斯科及週邊地區至少有9架無人機被摧毀。

舒瓦洛夫表示：「電力供應沒有問題。」

俄羅斯西南部布揚斯克州（Bryansk）州長博戈馬茲（Alexander Bogomaz）在Telegram表示，大約26架烏克蘭出動的無人機，在布揚斯克邊境地區被摧毀。

俄烏戰爭 俄羅斯 火災 烏克蘭 爆炸

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