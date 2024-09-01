俄劍指烏軍事要鎮 紅軍村恐失守

烏克蘭攻進俄羅斯，逼迫俄上談判桌的計劃，恐因失守後勤基地而告吹？俄軍近日在烏南戰線節節進逼，將攻打到烏克蘭南方大城紅軍村，這裡是烏克蘭進攻庫斯克的重要補給點，如失守的話，在庫斯克前線的烏軍恐孤立無援。烏克蘭總統澤倫斯基坦言戰況相當艱難，大局開始對烏軍不利。

南部戰線恐崩潰

根據《英國廣播公司》報導，俄羅斯軍隊聚離紅軍村只有幾公里的距離，由於當地是烏東鐵路的重要節點，若失守將會讓烏克蘭攻入庫斯克的軍隊失去後援。烏克蘭國內也開始出現澤倫斯基用兵錯誤的不滿聲，認為不該進攻俄羅斯，讓軍隊分散防守力量。烏克蘭參謀總長瑟爾斯基直言，俄羅斯幾乎投注所有軍隊入侵烏克蘭，戰況相當吃緊。

烏克蘭軍事專家斯羅可荷夫表示，若紅軍村失守，不只烏克蘭無法攻進庫斯克，連烏東與烏南戰線的前線都會失守；烏克蘭2月已經丟失紅軍村東南方40公里、同樣是戰略要地的阿瓦迪夫卡，若紅軍村再失守，烏克蘭的頓涅茨克地區將全數落入俄羅斯軍隊手中。

雙方不滿情緒上升

據判斷，俄羅斯的中央軍團約有3分之1的軍力（大約3萬人）正在烏南強勢推進，但在離紅軍村很近的關鍵戰略點新赫羅迪夫卡，幾乎沒有烏克蘭的正式軍隊進駐，推測有可能是全面撤進紅軍村，集中防衛火力。俄羅斯目前的戰術就是用大量軍車與導引炸彈壓境，盼消耗烏克蘭的軍備、加速烏軍後退步伐。

《衛報》提到，烏克蘭除了攻進庫斯克以外，也透過無人機攻擊俄羅斯，澤倫斯基希望美國能放寬武器使用限制，攻擊俄羅斯更內陸的軍事基地。雙方都對現狀感到不滿，俄羅斯總統普丁要求俄軍儘速擊退進入庫斯科的烏軍，北約會員國立陶宛甚至呼籲北約軍隊推翻俄羅斯，對立似乎更加激烈。

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