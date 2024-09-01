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澤倫斯基加大施壓華府 要求放行用美國武器深入打擊俄領土

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基日前發表演說，進一步施壓美國等盟邦同意使用其武器更深入打擊俄羅斯領土。路透
烏克蘭總統澤倫斯基日前發表演說，進一步施壓美國等盟邦同意使用其武器更深入打擊俄羅斯領土。路透

烏克蘭國防部長烏洛梅夫（Rustem Umerov）8月30日起率團訪問華府後，烏克蘭總統澤倫斯基發表演說，進一步施壓美國等盟邦同意使用其武器更深入打擊俄羅斯領土。

美國自2022年以來向烏克蘭提供總額超過500億美元軍援，但是一直限制烏軍只能在烏克蘭領土內與防禦性跨境行動中使用。

澤倫斯基在夜間演說中談到，俄軍8月30日在烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）使用導引航空炸彈造成6人死亡、97人受傷，隔日又受到更多攻擊，而唯有「打擊俄軍軍用機場和其基地及後勤部隊」，才有可能避免更多傷亡。

澤倫斯基認為，清除烏克蘭領空的俄國導引航空炸彈是強迫俄國結束戰爭的「重要一步」，並透露每日與美國、英國、法國與德國談論該問題，強調「需要獲得批准，使用其遠程砲彈和飛彈進行攻擊」。

烏洛梅夫（Rustem Umerov）8月30日起率團訪問華府，接受美國有線電視新聞網（CNN）亦表示，用於攻擊烏克蘭城市的俄軍機場都在遠程射程內，而烏軍有能力對其進行打擊。

澤倫斯基預計9月向美國總統拜登提交的勝利計畫也將提出相同請求。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 炸彈 烏克蘭

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