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F-16傳誤擊墜毀 烏克蘭空軍司令丟官

聯合報／ 記者胡玉立、高詣軒／綜合報導
烏克蘭非常依賴西方國家交付的少量F-16戰機，圖為總統澤倫斯基出席烏國空軍日，在F-16戰機前發表談話。(美聯社)
烏克蘭非常依賴西方國家交付的少量F-16戰機，圖為總統澤倫斯基出席烏國空軍日，在F-16戰機前發表談話。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基八月卅日晚間宣布將空軍司令歐勒什丘克解職。烏軍八月廿九日才證實一架西方運交的Ｆ─16戰機墜毀。

紐約時報八月卅日引述一位對墜機初步調查知情的西方官員報導，有跡象顯示該機遭烏軍愛國者防空系統誤擊。另據華爾街日報引述幾位美國官員報導，拜登政府基於安全因素，至今拒派美國民間包商赴烏克蘭協助西方裝備保修後勤。

對解職歐勒什丘克，澤倫斯基未明言原因，僅說烏軍需要強化指揮層級。克雷沃諾日科（Anatolii Kryvonozhko）獲派暫代空軍司令。

西方已承諾提供烏克蘭八十架Ｆ─16，七月底運抵首批六架，但其中一架八月廿六日應對俄羅斯大舉空襲時墜毀。前述西方官員向紐時說，尚不排除機械故障和飛行員操作失誤等可能，但華府智庫戰略與國際研究中心高級顧問坎西恩說，飛彈來襲之際，還要追蹤誰是敵、誰是友尤其困難，「友軍誤擊是大問題」。

烏克蘭國會議員、國防委員會副主席貝祖拉（Mariana Bezuhla）八月廿九日也在臉書聲稱，由於部隊間協調不力，該機遭愛國者誤擊。她引據匿名消息來源證實其指控。

但歐勒什丘克被拔官當天稍早，曾痛批貝祖拉誹謗空軍、抹黑美國軍火商，並說正對事件做詳細分析和調查，了解其來龍去脈和責任歸屬。紐時指出，美、烏正共同調查這次墜機。

基輔接收的西方軍援品項和來源國眾多，讓後勤管理和戰場指管更困難。軍事專家研判，烏軍Ｆ─16與愛國者防空飛彈之間，敵我識別系統（ＩＦＦ）很可能未設定到正確的識別密碼；另外，烏軍Ｆ─16飛官上陣前接受速成訓練，也被認為會增加風險。

Ｆ─16運達烏克蘭後，也使烏軍維修需求更迫切。但知情美國官員向華爾街日報說，白宮國安會認為美國維修包商前往烏克蘭的風險過高，希望歐洲國家全數承擔烏軍Ｆ─16後勤工作。Ｆ─16後勤保養是極專業工作，每機出勤一小時，就要十多人進行數小時的任務支援。五角大廈已表明盼基輔自行負責維修。

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