烏軍指擊落24架俄無人機 俄方稱取得1烏東聚落

烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯夜間向烏克蘭8個州出動52架無人機，其中24架遭擊落。此外，俄羅斯國防部今天表示，俄軍已控制烏東頓內茨克州的基洛夫（Kirove）聚落。

路透社報導，烏克蘭空軍在通訊應用程式Telegram發布聲明表示，共有25架「見證者」（Shahed）無人機自行墜落，另外3架無人機飛往俄國和白俄羅斯。這場攻擊目前沒有傷亡通報，也沒有造成重大損害。

面對俄國頻繁的無人機和飛彈攻擊，烏克蘭利用電子作戰、機動搜索小組和飛機防禦來擊退攻勢。

在烏克蘭首都基輔，防空警報持續了約4個小時，官員表示，這是本週第4次無人機攻擊。基輔市官員指出，所有瞄準基輔的無人機都已被擊落，且沒有重大損害的報告。

烏克蘭防空部隊也在烏克蘭中部的波塔瓦州（Poltava）、切爾卡瑟州（Cherkasy）、基羅夫格勒州（Kirovohrad）、第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）、北部的切爾尼戈夫（Chernihiv）和蘇米州（Sumy），以及南部的尼古拉耶夫州（Mykolayiv）擊落俄國無人機。

頓內茨克州（Donetsk）是俄國宣布吞併的4個烏克蘭州之一，儘管俄國並未完全控制這些地區。基輔當局和西方已駁斥這項領土主張，稱這項主張非法，烏國並誓言要以武力逆轉。

俄國在頓內茨克州逐步取得進展，與此同時，烏克蘭部隊8月6日對俄國庫斯克州（Kursk）發動跨境突襲後，目前正試圖在當地推進。