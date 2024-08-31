北約秘書長：烏克蘭有權基於自衛侵入俄國領土

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）接受德國媒體訪問時說，烏克蘭完全有權突襲侵入俄羅斯庫斯克州（Kursk），這是一種自衛行動。

綜合路透社與法新社報導，史托騰柏格接受德國「週日世界報」（Welt am Sonntag）訪問時，首度針對烏克蘭侵入俄國領土一事表態。

他說，「烏克蘭有權自我防衛，根據國際法，這項權利不受限於邊界」，烏克蘭事前未告知北約這項計畫，北約也未在其中扮演任何角色。

他還說，烏克蘭冒險踏上俄羅斯領土，但烏軍如何行動全由基輔決定。

史托騰柏格說：「（烏克蘭）總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表明，這項行動目的是製造緩衝區，以防俄軍進一步越境攻擊…和所有軍事行動一樣，這次行動也伴隨著風險。但烏克蘭要如何自衛是自己的決定。」

他也說：「按照國際法，（在庫斯克州的）俄國軍人、戰車和基地都是合理目標。」

烏克蘭本月6日大舉跨境入侵庫斯克州，當時俄軍正持續在烏東戰略樞紐波克羅夫斯克市（Pokrovsk）推進，克里姆林宮措手不及。基輔聲稱已控制數十個聚落和超過1200平方公里的俄國領土。

俄羅斯稱烏軍入侵庫斯克州的行動是「嚴重挑釁」，必將報復。