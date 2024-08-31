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烏軍F-16墜毀疑自家誤擊 澤倫斯基解職空軍司令

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基日前出席烏國空軍日，站在F-16戰機前。路透
烏克蘭總統澤倫斯基日前出席烏國空軍日，站在F-16戰機前。路透

烏克蘭日前一架F-16戰機墜毀、一名飛官殉職後，總統澤倫斯基今天將空軍司令解職。西方官員透露，墜毀的F-16很有可能是遭自家愛國者飛彈誤擊。

紐約時報引述一名聽取過墜機初步調查簡報的西方官員披露，雖仍未排除機械故障和飛行員操作失誤等可能性，但有「跡象」表明這架F-16是遭烏方自家的愛國者飛彈連友軍所擊落。

澤倫斯基透過在社媒平台Telegram貼文，宣布解除歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）中將的空軍司令一職，是今年第2位遭解職的烏軍高層。澤倫斯基2月時解除烏軍總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）的職務，改由瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）取代。

澤倫斯基未說明何以在烏克蘭空軍證實失去這架F-16的隔天將空軍司令解職的具體理由，只說有必要強化軍方領導階層。這架F-16是26日於應對俄軍大舉空襲時墜毀。

軍事專家表示，當敵方飛彈與無人機大舉來襲時，特別容易發生友軍誤擊。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）說：「在飛彈來襲的同時，還要追蹤誰是好人、誰是壞人會特別困難。友軍誤擊是個大問題。」

烏克蘭接收的西方軍援品項、來源國家眾多，裝備「萬國牌」加劇後勤管理乃至戰場指管困難。有軍事專家研判，烏軍的F-16戰機與愛國者防空飛彈間的敵我識別系統（IFF），很可能沒有設定到正確的識別密碼。

烏克蘭在幾週前才接收到歐洲盟國承諾援助45架F-16中首批的6架。紐時認為這麼快就損失其中一架，恐對烏克蘭將F-16融入戰力、讓北約盟國相信烏克蘭能上手西方精密武器是一雙重打擊。

烏軍除失去一架F-16，飛官梅斯（Oleksiy Mes）中校也在事故中喪生。梅斯是僅有的十幾位上陣前接受過速成訓練計畫的烏軍飛官之一，專家認為速成訓練也是增加風險的因素。

美國與烏克蘭已對墜機事件展開共同調查，美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）與烏克蘭防長烏梅洛夫（Rustem Umerov）將按原定期程於30日在華府會談。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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