俄烏互轟邊境城市 至少12死百餘人傷

俄羅斯入侵烏克蘭2年半以來戰火絲毫沒有停歇跡象，兩國的邊境城市今天遭到空襲，造成雙方至少12人身亡，百餘人受傷。

法新社報導，俄烏雙方都宣稱在戰場上有所進展，俄軍在烏克蘭東部推進，烏軍則是發動突襲深入俄國西部庫斯克州（Kursk）。

烏克蘭內政部長表示，俄國今天下午對烏克蘭東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）發動空襲，造成7人喪命，包括1名14歲少女。

緊急服務人員今天深夜仍在瓦礫堆中移出遺體。社群媒體上相關影像顯示，空襲發生後，一棟多層樓住宅建物的屋頂被炸開，火勢熊熊燃燒。

緊急服務單位表示，至少有77人受傷，包括18名孩童。

烏克蘭官員表示俄方使用滑翔炸彈攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在事發後呼籲西方盟邦加強支援。

澤倫斯基在社群媒體發文表示：「我們需要夥伴們做出強而有力的決策來遏阻這種恐怖行動。」

他還說「我們需要遠程能力」，指的是基輔當局懇請盟國取消相關限制，允許烏方使用西方供應的飛彈打擊俄羅斯境內領土，並交付烏方更多遠程武器。

他還說：「我們必須讓烏克蘭的防空協議落實。這攸關拯救生命。」

俄方則表示，在邊境以北約60公里處，烏克蘭對貝爾哥羅德市（Belgorod）和近郊發射集束彈藥，造成至少5人喪生，37名平民受傷，其中包括至少6名孩童。