F-16作戰墜毀 澤倫斯基將烏克蘭空軍司令解職

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天將空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）解職，此前一天，一架美製F-16戰鬥機在作戰任務中墜毀，飛行員喪生。

法新社報導，澤倫斯基在視訊訊息中表示，他「決定撤換空軍司令」，以強化烏克蘭軍事領導力。

烏克蘭總統辦公室稍早頒布總統令，正式解除歐勒什丘克的空軍司令職務。

F-16墜毀對烏克蘭來說是一大挫折，近幾個月來，基輔一直在遊說西方支援這種先進戰機。

烏軍指出，這架F-16戰機和飛行員本週稍早在一次戰鬥任務中墜毀身亡。

澤倫斯基未說明撤除歐勒什丘克職務的詳細原因，僅稱「需要加強」他的指揮團隊。