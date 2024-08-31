快訊

直指柯文哲？彭振聲涉貪汙圖利罪 遭檢聲押禁見

美股走升 道瓊漲228點續創歷史新高、那指上揚1.13%

晴朗炎熱午後雨 吳德榮：摩羯颱風醞釀 下半周恐登陸構成威脅

F-16作戰墜毀 澤倫斯基將烏克蘭空軍司令解職

中央社／ 基輔30日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基將空軍司令解職。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基將空軍司令解職。 美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天將空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）解職，此前一天，一架美製F-16戰鬥機在作戰任務中墜毀，飛行員喪生。

法新社報導，澤倫斯基在視訊訊息中表示，他「決定撤換空軍司令」，以強化烏克蘭軍事領導力。

烏克蘭總統辦公室稍早頒布總統令，正式解除歐勒什丘克的空軍司令職務。

F-16墜毀對烏克蘭來說是一大挫折，近幾個月來，基輔一直在遊說西方支援這種先進戰機。

烏軍指出，這架F-16戰機和飛行員本週稍早在一次戰鬥任務中墜毀身亡。

澤倫斯基未說明撤除歐勒什丘克職務的詳細原因，僅稱「需要加強」他的指揮團隊。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

戰略重鎮局勢急遽崩潰…俄軍突破烏克蘭東部防線 澤倫斯基面臨反彈

首批西方援烏6架F-16 1架已墜毀、烏軍知名飛官陣亡

西方援助烏克蘭F-16戰機 首度傳出墜毀

俄軍狂轟！烏克蘭遭密集空襲「快沒電用」 烏議員：逐漸接近全面停電

相關新聞

F-16作戰墜毀 澤倫斯基將烏克蘭空軍司令解職

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天將空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）...

俄軍稱再占領烏東3村莊 續攻哈爾科夫釀3死

俄羅斯軍方今天表示，俄軍又占領烏克蘭東部地區3座村莊。即使基輔當局在俄國領土發動大規模跨境攻擊，俄軍仍在烏東持續挺進

首批西方援烏F-16戰機 1架墜毀

一架烏克蘭Ｆ─16戰機廿六日墜毀。在首批美製Ｆ─16抵烏克蘭後不過幾周，就發生這起事件。華爾街日報和紐約時報報導說，由於...

不放眼裡？沒在怕國際刑事法院逮捕令 克宮：不擔心普亭訪蒙古被捕

俄羅斯總統普亭9月3日將出訪鄰國蒙古。蒙古是國際刑事法院（ICC）規約的締約國並已批准該約，該國是否執行ICC因俄烏戰爭...

戰略重鎮局勢急遽崩潰…俄軍突破烏克蘭東部防線 澤倫斯基面臨反彈

金融時報（FT）30日報導，自烏克蘭軍隊大膽入侵俄羅斯的庫斯克州以來，俄軍卻在烏克蘭的東部快速推進，讓澤倫斯基總統受到了...

首批西方援烏F-16墜毀1架 WSJ：人為疏失

華爾街日報（WSJ）29日引述一位美國官員報導，1架烏克蘭F-16戰機26日墜毀。在首批美製F-16抵烏克蘭後不過幾周，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。