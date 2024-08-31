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首批西方援烏F-16戰機 1架墜毀
一架烏克蘭Ｆ─16戰機廿六日墜毀。在首批美製Ｆ─16抵烏克蘭後不過幾周，就發生這起事件。華爾街日報和紐約時報報導說，由於西方國家至今僅交付烏國六架Ｆ─16，而且結訓能駕駛Ｆ─16的烏國飛行員為數不多，這對基輔是一記重擊。
一位美國官員說，此事雖發生在俄軍廿六日對全烏各地發動大規模猛烈飛彈襲擊之際，但初步報告顯示，該機並非遭敵軍砲火擊落。該機墜毀的肇因，很可能是飛行員出錯導致。
烏克蘭武裝部隊總參謀部則聲明，有四枚敵軍飛彈被機載武器擊毀；其中一架戰機在接近下個目標時失聯，之後發現該機墜毀、飛行員梅斯罹難。美聯社報導，這是烏克蘭首次通報損失Ｆ─16。
烏克蘭總統澤倫斯基才聲稱，在前述俄羅斯本周對烏國的空襲中，烏方首度於實戰時以Ｆ─16擊落來襲的俄軍飛彈。他四日宣布，烏克蘭友邦承諾提供的八十架Ｆ─16中，首批已抵烏國，但烏國空軍未透露首批數量。
美國官員早已提醒基輔派經驗不足飛行員駕駛Ｆ─16出擊的危險。梅斯及其他駕駛Ｆ─16的烏國飛官雖在操控蘇聯和俄製戰機對抗俄國上經驗豐富，但他們所受的Ｆ─16駕訓課程是速成班。
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