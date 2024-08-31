聽新聞
test
0:00 / 0:00

首批西方援烏F-16戰機 1架墜毀

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

一架烏克蘭Ｆ─16戰機廿六日墜毀。在首批美製Ｆ─16抵烏克蘭後不過幾周，就發生這起事件。華爾街日報和紐約時報報導說，由於西方國家至今僅交付烏國六架Ｆ─16，而且結訓能駕駛Ｆ─16的烏國飛行員為數不多，這對基輔是一記重擊。

一位美國官員說，此事雖發生在俄軍廿六日對全烏各地發動大規模猛烈飛彈襲擊之際，但初步報告顯示，該機並非遭敵軍砲火擊落。該機墜毀的肇因，很可能是飛行員出錯導致。

烏克蘭武裝部隊總參謀部則聲明，有四枚敵軍飛彈被機載武器擊毀；其中一架戰機在接近下個目標時失聯，之後發現該機墜毀、飛行員梅斯罹難。美聯社報導，這是烏克蘭首次通報損失Ｆ─16。

烏克蘭總統澤倫斯基才聲稱，在前述俄羅斯本周對烏國的空襲中，烏方首度於實戰時以Ｆ─16擊落來襲的俄軍飛彈。他四日宣布，烏克蘭友邦承諾提供的八十架Ｆ─16中，首批已抵烏國，但烏國空軍未透露首批數量。

美國官員早已提醒基輔派經驗不足飛行員駕駛Ｆ─16出擊的危險。梅斯及其他駕駛Ｆ─16的烏國飛官雖在操控蘇聯和俄製戰機對抗俄國上經驗豐富，但他們所受的Ｆ─16駕訓課程是速成班。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

戰略重鎮局勢急遽崩潰…俄軍突破烏克蘭東部防線 澤倫斯基面臨反彈

首批西方援烏F-16墜毀1架 WSJ：人為疏失

首批西方援烏6架F-16 1架已墜毀、烏軍知名飛官陣亡

西方援助烏克蘭F-16戰機 首度傳出墜毀

相關新聞

俄軍稱再占領烏東3村莊 續攻哈爾科夫釀3死

俄羅斯軍方今天表示，俄軍又占領烏克蘭東部地區3座村莊。即使基輔當局在俄國領土發動大規模跨境攻擊，俄軍仍在烏東持續挺進

首批西方援烏F-16戰機 1架墜毀

一架烏克蘭Ｆ─16戰機廿六日墜毀。在首批美製Ｆ─16抵烏克蘭後不過幾周，就發生這起事件。華爾街日報和紐約時報報導說，由於...

不放眼裡？沒在怕國際刑事法院逮捕令 克宮：不擔心普亭訪蒙古被捕

俄羅斯總統普亭9月3日將出訪鄰國蒙古。蒙古是國際刑事法院（ICC）規約的締約國並已批准該約，該國是否執行ICC因俄烏戰爭...

戰略重鎮局勢急遽崩潰…俄軍突破烏克蘭東部防線 澤倫斯基面臨反彈

金融時報（FT）30日報導，自烏克蘭軍隊大膽入侵俄羅斯的庫斯克州以來，俄軍卻在烏克蘭的東部快速推進，讓澤倫斯基總統受到了...

首批西方援烏F-16墜毀1架 WSJ：人為疏失

華爾街日報（WSJ）29日引述一位美國官員報導，1架烏克蘭F-16戰機26日墜毀。在首批美製F-16抵烏克蘭後不過幾周，...

首批西方援烏6架F-16 1架已墜毀、烏軍知名飛官陣亡

華爾街日報（WSJ）29日引述1位美國官員報導，1架烏克蘭F-16戰機26日墜毀。在首批美製F-16抵烏克蘭後不過幾周，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。