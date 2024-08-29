西方援助烏克蘭F-16戰機 首度傳出墜毀

華爾街日報報導，美國官員說，首批美製F-16戰機才運抵烏克蘭數周，就傳出首架烏國F-16戰機在26日墜毀，原因可能是飛官操作錯誤。

該名官員表示，初步通報顯示這架F-16戰機墜機原因可能是飛官操作錯誤，不是被敵軍擊落，儘管事發當天烏國全境遭到俄軍飛彈大規模空襲。

烏國總統澤倫斯基指出，烏國在本周俄軍空襲期間，首次使用F-16戰機擊落俄軍飛彈。

烏國空軍沒有證實F-16墜機事件和飛行員傷亡狀況。美國五角大廈則將這個問題交給烏國空軍評論。

烏克蘭手上的F-16戰機數量不多，損失一架都是重大打擊。烏國早已要求美國總統拜登援助F-16，拜登考慮數月，才在去年允許歐洲國家將F-16戰機轉手給烏國。

烏方希望這些先進西方戰機能為戰場上的部隊帶來優勢，特別是擊落來襲俄軍飛彈及保護前線部隊。但這些戰機很容易受到俄軍防空飛彈威脅，對俄軍而言是很有價值的目標。

澤倫斯基4日宣布，盟國承諾援助80架F-16戰機，首批已運抵烏國。烏國空軍沒有提供相關數據，但一名美國官員表示，共有六架F-16運抵烏國，由六名受過訓練的飛官負責飛行。