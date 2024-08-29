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俄軍狂轟！烏克蘭遭密集空襲「快沒電用」 烏議員：逐漸接近全面停電
英國天空新聞報導，一名烏克蘭國會議員表示，俄軍空襲烏國能源基礎設施，正讓烏國「逐漸接近」全面停電。基輔經濟學院估計，自俄國侵烏以來，俄軍已造成烏國能源基礎設施約135億英鎊（約台幣5664億元）損失。
住在基輔的國會議員基拉．魯季克（Kira Rudik）表示，基輔家戶每天「大部分時間」沒電可用。她告訴天空新聞記者：「即使是現在，我也是用柴油發電機發電，才有電力在線上與您交談。令人恐懼的是，我們仍無法完全保護自己免受這些惡意攻擊。而俄國正讓我們愈來愈接近全面停電。現在完全不清楚我們將如何度過冬季，一旦天氣變冷，人們開始消耗更多能源，我們將無法應付。」
烏國總統澤倫斯基今年6月曾說，俄軍襲擊讓烏國損失80%的火力發電能力及三分之一的水力發電能力。
然而，澤倫斯基本周拒絕詳細說明俄軍26日的密集空襲造成哪些進一步損害。
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