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莫斯科稱再占烏東2村 俄軍續朝波克羅夫斯克推進

中央社／ 烏克蘭基輔29日綜合外電報導
俄國國防部今天宣布，軍隊已攻下位於頓內茨克州（Donetsk）與盧甘斯克州（Lugansk）的2個村莊。圖／法新社
俄國國防部今天宣布，軍隊已攻下位於頓內茨克州（Donetsk）與盧甘斯克州（Lugansk）的2個村莊。圖／法新社

俄羅斯軍隊正在烏克蘭東部持續推進。俄國國防部今天宣布，軍隊已攻下位於頓內茨克州（Donetsk）與盧甘斯克州（Lugansk）的2個村莊。

法新社報導，國防部指出，俄軍已占領距離頓內茨克州波克羅夫斯克市（Pokrovsk）約15公里的尼古拉耶夫卡村（Mykolaivka），以及盧甘斯克州（Lugansk）的斯捷利馬希夫卡村（Stelmakhivka）。

近月來，俄軍一直穩定地朝後勤重鎮波克羅夫斯克推進，該市曾有6萬人口居住。

基輔當局本月初發動奇襲，攻入與烏國接壤的俄國庫斯克州（Kursk），期盼這番攻勢能夠分散頓內茨克州的俄軍兵力。不過，俄軍並未停止在烏東地區持續推進。

俄烏戰爭 俄羅斯 基輔 烏克蘭

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