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俄國禁92名美國公民入境 名單見紐時、華郵記者

中央社／ 莫斯科28日綜合外電報導
圖為華盛頓郵報示意圖。美聯社
圖為華盛頓郵報示意圖。美聯社

俄羅斯外交部今天針對92名美國公民發布入境禁令，藉此回應它所謂的華府仇俄立場。名單包括新聞從業人員、律師和俄方口中的關鍵軍工業高層。

路透社報導，俄國全面入侵烏克蘭後，與美國的關係爆發重大危機，來到冷戰以來新低點。俄國昨天表示，西方各國考慮允許烏克蘭以西方供應的飛彈深入打擊俄國領土一事，是在玩火。

俄羅斯外交部透過通訊軟體Telegram公布的這份名單，包含「華爾街日報」（Wall Street Journal）14名員工，「紐約時報」（New York Times）5名資深記者，以及「華盛頓郵報」（Washington Post）4人。

針對俄國這份名單，華爾街日報直呼「可笑」。華爾街日報記者格什科維奇（Evan Gershkovich）一度遭俄拘禁16個月，這個月剛在換囚行動中獲釋。

俄羅斯外交部表示，禁令鎖定的對象為「最大幾家自由派全球主義刊物」的編輯人員和記者，直指這些人員參與編制、散播它口中「不實」的俄軍消息。

俄國外交部指出，美國總統拜登政府的「仇俄路線」中一項關鍵環節，是對俄政治人物、商業人士、科學家和記者祭出全面性制裁，而俄方今天這項禁令是對美國當局的回應。

俄羅斯外交部說：「我們提醒現任美國政府，無論是直接鼓勵（烏克蘭總統）澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）和其黨羽從事侵略和恐怖攻擊，還是試圖干預俄羅斯聯邦內政，各項敵意行為都將無可避免地招致懲罰。」

華爾街日報發言人透過聲明表示，俄羅斯總統「蒲亭（Vladimir Putin）政權在貫徹全面攻擊新聞自由和真相上，已達荒謬地步。這份可笑的名單也不例外」。

紐時和華郵未立即回應置評請求。

俄羅斯外交部的入境禁令名單，也包含多位州檢察官、美國國防業企業的員工和大學教授。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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