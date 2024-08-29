烏外長：西方憂局勢升級 成為抗俄最大問題

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天表示，基輔在與俄羅斯作戰時所面臨的最大問題是，西方盟友因擔心局勢升高，而不敢批准支持烏國的新政策。

前一天，俄羅斯外交部長表示，西方考慮允許基輔深入俄羅斯打擊是在「玩火」，並警告有爆發第三次世界大戰的風險。

路透社報導，庫列巴說：「自從俄國全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭所面臨的最大問題是：在我們合作夥伴的決策過程中，戰事升級的概念占據了主導地位。」

自俄羅斯全面入侵已逾2年半，基輔正敦促西方給予烏克蘭遠程武器與授權，用來打擊俄羅斯領土深處的目標，並且希望獲得協助，以擊落來襲的俄方飛彈。

庫列巴是在與波蘭外長席科斯基（RadosławSikorski）進行現場直播的對話時作出上述表示。

他表示：「戰爭總是涉及大量硬體：金錢、武器、資源，但真正的問題總是在這裡，在腦袋裡。」

庫列巴說：「我們大多數合作夥伴都害怕討論俄羅斯的未來…這是非常令人不安的事，因為如果我們不談論威脅源的未來，那麼我們就無法制定策略。」

烏克蘭高度仰賴西方提供的武器、硬體和財政援助，用以反擊莫斯科軍隊，將俄國抵擋在外。

基輔8月6日發動大規模反攻，跨境深入俄國庫斯克地區（Kursk），俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）指稱這是「大規模挑釁」。

波蘭外長席科斯基在與庫列巴談話時表示，當俄羅斯對烏克蘭使用遠程武器時，西方盟友也應該「讓烏克蘭盡其所有、以我們提供的一切來對抗，並且也讓我們能供應更多的武器」。

他說，美國共和黨總統候選人川普的選民對於如何結束俄烏戰爭，有他們的想法。席科斯基指出：「其中一些人說，計畫就是藉由升高情勢威脅蒲亭，以加速結束戰爭。」

這位外長建議使用其他誘因來制止戰爭。他說：「幫助我們說服一些歐洲盟友，不僅在凍結俄方資產的基礎上來延長貸款，更應該沒收侵略者的資產，用在受害者身上。」