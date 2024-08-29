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烏軍襲俄境 未減烏東前線壓力

聯合報／ 國際中心／綜合報導
烏克蘭札波羅熱一對夫婦廿七日坐在被俄軍摧毀的住處前方。（美聯社）
烏克蘭札波羅熱一對夫婦廿七日坐在被俄軍摧毀的住處前方。（美聯社）

烏克蘭本月初奇襲俄羅斯庫斯克州，如果烏軍意圖圍魏救趙，迫使俄羅斯將一些戰力最強的部隊從烏克蘭東部撤走，減輕烏東前線壓力，那麼烏克蘭肯定會失望。

富比世網站軍事專家艾克斯指出，克里姆林宮基本上並未抽調烏東俄軍，而是以年輕、訓練較差的部隊增援庫斯克。這意味俄軍從去年秋天開始的烏東攻勢並未減緩，烏東前線烏軍狀況不妙。

實質上，俄羅斯正在用庫斯克換取烏東部分地區，烏克蘭正在用烏東換取庫斯克。這樣的交換是否值得，是個政治問題，而且雙方都沒有簡單的答案。

烏東俄軍現在主要目標是頓內次克州波克羅夫斯克，當地是烏軍在烏東前線後勤樞紐，因俄軍逼近已開始撤離居民。此地如果淪陷，俄軍可以從這個交通要衝向鄰近城鎮擴大戰果。

波克羅夫斯克地區守軍主力是烏軍精銳的第四十七機械化旅，配備廿多輛美國援助的艾布蘭戰車，但仍無法阻止俄軍前進。

艾克斯指出，波克羅夫斯克淪陷風險越來越大。如果這導致烏克蘭東部防線更大範圍崩潰，基輔高層可能會後悔派遣大部隊奇襲庫斯克，而不是增援波克羅夫斯克。據估計，烏軍襲俄動用十幾個精銳營，每個營有四百人。

烏軍八月起攻進庫斯克州，已控制逾一千平方公里俄國領土。儘管烏克蘭總統澤倫斯基廿七日表示，這次行動是烏克蘭「勝利計畫」要點之一，但以烏東重鎮交換俄國邊陲地區，戰略上恐怕未必明智。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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