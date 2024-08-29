聽新聞
test
0:00 / 0:00

澤倫斯基下月訪美 提「勝利計畫」

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基27日表示，他9月與拜登總統會面時，將遞交一份「勝利計畫」，並將呈交這份計畫給美國兩黨總統候選人賀錦麗及川普。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基27日表示，他9月與拜登總統會面時，將遞交一份「勝利計畫」，並將呈交這份計畫給美國兩黨總統候選人賀錦麗及川普。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基廿七日表示，他九月與美國總統拜登會面時，將遞交一份「勝利計畫」，並將呈交這份計畫給美國兩黨總統候選人賀錦麗及川普。

澤倫斯基指出，他希望九月前往美國，出席紐約聯合國大會，屆時與拜登會面。

澤倫斯基提及，他與拜登見面時將遞交烏克蘭的「勝利計畫」，這份計畫也會呈交給民主黨總統候選人賀錦麗及其共和黨對手川普。

他還指稱，烏克蘭最近攻入俄羅斯庫斯克州是這項計畫的一部分，計畫重點是迫使俄羅斯結束戰爭。

澤倫斯基並表示，烏克蘭軍方近期已首次成功試射一款自製彈道飛彈。他並證實在俄羅斯最近發動的幾波攻擊中，烏軍使用西方提供的Ｆ–十六戰機擊落俄國無人機和飛彈。

澤倫斯基本月稍早宣布，烏克蘭已收到西方國家承諾的首批Ｆ–十六，當時他婉拒透露交機數量。他廿七日在烏克蘭首都基輔召開的記者會上以英語表示：「我們已使用Ｆ–十六摧毀了一些飛彈和無人機。」此外他未提供進一步說明。

澤倫斯基在記者會上還說：「首款烏克蘭彈道飛彈已進行過一次結果良好的試射，為此我恭喜我們的國防部。關於這款飛彈我無法再分享更多細節。」

澤倫斯基還敦促盟邦取消限制，讓烏克蘭得以動用西方製造的遠程武器深入打擊俄羅斯領土，包括使用美國的陸軍戰術飛彈系統。

俄國外長拉夫洛夫廿七日則警告，西方國家若容許烏克蘭使用西方飛彈，深入打擊俄羅斯領土，等同小孩玩火，並警告美國，若爆發第三次世界大戰，不會只局限歐洲。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

拜登政府簡化移民配偶入籍計畫 德州法官下令暫停

經濟牌失靈？最新民調曝川普領先優勢大縮水 賀錦麗迎頭趕上

川普自稱達成「不發言關麥」協議 賀錦麗競辦打臉否認 反嗆「可悲」

澤倫斯基：烏克蘭自製彈道飛彈已首次成功試射

相關新聞

烏軍襲俄境 未減烏東前線壓力

烏克蘭本月初奇襲俄羅斯庫斯克州，如果烏軍意圖圍魏救趙，迫使俄羅斯將一些戰力最強的部隊從烏克蘭東部撤走，減輕烏東前線壓力，...

澤倫斯基下月訪美 提「勝利計畫」

烏克蘭總統澤倫斯基廿七日表示，他九月與美國總統拜登會面時，將遞交一份「勝利計畫」，並將呈交這份計畫給美國兩黨總統候選人賀...

Telegram執行長於法國被捕！克宮急發聲「消毒」 揭俄軍通訊恐受衝擊

加密通訊軟體Telegram創辦人兼執行長度洛夫在法國巴黎被捕後，克里姆林宮正試圖平息平台恐被搞垮的恐懼。已成俄羅斯主流...

挺「全球南方」國家辦俄烏2次和平峰會 烏克蘭：盼俄參加

烏克蘭總統府今天表示，希望「全球南方」（Global South）國家承辦下一場旨在結束俄烏戰爭的和平峰會

連2天大規模空襲！俄羅斯對烏多地發動飛彈、無人機 至少6死

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯對烏克蘭多地發動飛彈和無人機攻擊，造成至少6人死亡。此前一天，莫斯科對烏國發動開戰以來最大規模...

俄羅斯南部油庫起火「熊熊燃燒」 羅斯托夫州長：遭烏克蘭無人機襲擊

俄羅斯南部羅斯托夫州州長戈盧別夫今天表示，烏克蘭無人機襲擊，導致當地卡門斯基區一座油庫發生火災，證實媒體先前報導有數個油...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。