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澤倫斯基下月訪美 提「勝利計畫」
烏克蘭總統澤倫斯基廿七日表示，他九月與美國總統拜登會面時，將遞交一份「勝利計畫」，並將呈交這份計畫給美國兩黨總統候選人賀錦麗及川普。
澤倫斯基指出，他希望九月前往美國，出席紐約聯合國大會，屆時與拜登會面。
澤倫斯基提及，他與拜登見面時將遞交烏克蘭的「勝利計畫」，這份計畫也會呈交給民主黨總統候選人賀錦麗及其共和黨對手川普。
他還指稱，烏克蘭最近攻入俄羅斯庫斯克州是這項計畫的一部分，計畫重點是迫使俄羅斯結束戰爭。
澤倫斯基並表示，烏克蘭軍方近期已首次成功試射一款自製彈道飛彈。他並證實在俄羅斯最近發動的幾波攻擊中，烏軍使用西方提供的Ｆ–十六戰機擊落俄國無人機和飛彈。
澤倫斯基本月稍早宣布，烏克蘭已收到西方國家承諾的首批Ｆ–十六，當時他婉拒透露交機數量。他廿七日在烏克蘭首都基輔召開的記者會上以英語表示：「我們已使用Ｆ–十六摧毀了一些飛彈和無人機。」此外他未提供進一步說明。
澤倫斯基在記者會上還說：「首款烏克蘭彈道飛彈已進行過一次結果良好的試射，為此我恭喜我們的國防部。關於這款飛彈我無法再分享更多細節。」
澤倫斯基還敦促盟邦取消限制，讓烏克蘭得以動用西方製造的遠程武器深入打擊俄羅斯領土，包括使用美國的陸軍戰術飛彈系統。
俄國外長拉夫洛夫廿七日則警告，西方國家若容許烏克蘭使用西方飛彈，深入打擊俄羅斯領土，等同小孩玩火，並警告美國，若爆發第三次世界大戰，不會只局限歐洲。
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