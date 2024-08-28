挺「全球南方」國家辦俄烏2次和平峰會 烏克蘭：盼俄參加

烏克蘭總統府今天表示，希望「全球南方」（Global South）國家承辦下一場旨在結束俄烏戰爭的和平峰會。

法新社報導，烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在基輔（Kyiv）一場論壇說：「我們希望第2場峰會能在全球南方國家舉行。」

「全球南方」指的是歐洲和北美之外，其外交政策利益與基輔或莫斯科（Moscow）不全然一致的數個國家和地區。

烏克蘭籌辦的首場和平峰會今年6月在瑞士登場，當時有來自超過90個國家的領袖和高級官員與會，但不包括俄羅斯與中國。

俄羅斯被排除在首場峰會之外，但烏克蘭表示希望莫斯科當局參與第2場會談。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天說：「若俄羅斯代表有意參加第2場峰會，那他們就能參加。」

然而，任何外交突破看來都難以企及。

自烏克蘭跨境反攻俄羅斯庫斯克州（Kursk）以來，克里姆林宮（Kremlin）即表示與烏克蘭「不會有對話」。甚至在烏克蘭發動這場入侵前，克里姆林宮就堅稱，任何和平協議都必須強制基輔交出莫斯科聲稱擁有的領土。這是烏克蘭無法接受的條件。