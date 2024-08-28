連2天大規模空襲！俄羅斯對烏多地發動飛彈、無人機 至少6死
烏克蘭官員今天表示，俄羅斯對烏克蘭多地發動飛彈和無人機攻擊，造成至少6人死亡。此前一天，莫斯科對烏國發動開戰以來最大規模空襲。
路透社報導，地區官員表示，位於烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）有一座旅館被飛彈「夷為平地」，造成3人身亡。
第聶伯羅彼得羅夫斯克州長賴薩克（Serhiy Lysak）在通訊應用程式Telegram指出，這次襲擊還導致5人受傷，另有1人失蹤。
此外，有3人在東南部的札波羅熱市（Zaporizhzhia）因為無人機攻擊喪生。當地政府表示，札波羅熱州有3人受傷，而夜間的飛彈攻擊導致東北部的哈爾科夫州（Kharkiv）4人受傷。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天揚言將報復俄國的攻擊。在俄國昨天用超過200枚飛彈和無人機轟炸烏克蘭能源基礎設施後，他要求盟友考慮進行聯合防空作戰，並提供烏國遠程攻擊能力。
在今天的攻勢中，烏克蘭空軍擊落10枚來襲飛彈中的5枚，以及81架無人機中的60架。
烏克蘭空軍也提到，還有10架無人機失去蹤跡，可能已墜落在烏國境內某處，另有1架進入白俄羅斯領空。
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