俄羅斯南部油庫起火「熊熊燃燒」 羅斯托夫州長：遭烏克蘭無人機襲擊
俄羅斯南部羅斯托夫州州長戈盧別夫今天表示，烏克蘭無人機襲擊，導致當地卡門斯基區一座油庫發生火災，證實媒體先前報導有數個油槽起火燃燒。
法新社報導，戈盧別夫（Vasily Golubev）在通訊軟體Telegram寫道，消防人員仍在設法滅火，不過沒有民宅受到火勢威脅。
他還指出，襲擊造成「一座油庫起火」，但沒有人受傷。
路透社報導，俄羅斯國防部表示，防空單位夜間在該州摧毀4架無人機，但沒有提到油庫遇襲。
跟俄羅斯安全部門關係密切的Telegram頻道Baza稍早提到，兩架無人機在卡門斯基區（Kamensky）落下後，當地油庫3個油槽起火燃燒。
在俄羅斯社群媒體發布的影片顯示，大型油槽似乎在夜間熊熊燃燒。路透社能辨識出其中一支影片的地點位於羅斯托夫州（Rostov）卡門斯基區。
烏克蘭方面並未立即發表相關評論。
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