澤倫斯基擬9月赴美 向拜登遞交「勝利計畫」
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他9月與美國總統拜登會面時，將遞交一份「勝利計畫」，並將呈交這份計畫給美國兩黨總統候選人賀錦麗及川普。
綜合路透社與「基輔獨立報」（The KyivIndependent）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指出，他希望9月前往美國，出席紐約聯合國大會（UN General Assembly），他準備屆時與拜登會面。
澤倫斯基提及，他與拜登見面時將遞交烏克蘭的「勝利計畫」，這份計畫也會呈交給民主黨總統候選人賀錦麗及其共和黨對手川普。
他還指稱，烏克蘭最近攻入俄羅斯庫斯克州（Kursk）是這份計畫的一部分，該計畫重點是迫使俄羅斯結束戰爭。
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