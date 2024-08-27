調虎離山成功？烏克蘭總司令：俄國急調3萬軍力 協防庫斯克
烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基今天表示，烏克蘭軍隊在俄羅斯庫斯克州發動突擊，目標之一就是將大量俄軍兵力轉移至其他戰區。他還說，莫斯科正將約3萬名士兵調往庫斯克州。
「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，庫斯克（Kursk）行動的主要目標之一就是分散俄軍兵力，特別是要減輕烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）的波克羅夫斯克（Pokrovsk）和庫拉霍韋（Kurakhove）地區面臨的壓力。
瑟爾斯基指出，隨著烏軍對庫斯克州的奇襲行動邁入第4週，烏軍已占領1294平方公里的土地和包括蘇賈鎮（Sudzha）的100處聚落。他還說，共有594名俄軍被俘。
在烏克蘭首都基輔（Kyiv）舉行的「烏克蘭2024獨立論壇」（Ukraine 2024. Independence）上，瑟爾斯基說，莫斯科當局已從其他地區急調約3萬名士兵協防庫斯克，「而且這個數字還在不斷增加」。
與此同時，俄國已將其戰力最強的部隊部署在烏東的波克羅夫斯克地區。
瑟爾斯基說：「敵人正從其他方向撤軍，並在波克羅夫斯克地區加強部署。」
根據瑟爾斯基的說法，俄軍已減少烏國南部的活動，但仍持續在札波羅熱州（Zaporizhzhia）推進，試圖奪回羅博季涅村（Robotyne）附近的陣地。
另一方面，在部分被俄軍占領的赫松州（Kherson），俄軍也正試圖重新控制位於第聶伯河（Dnipro River）三角洲附近的一個島嶼區域。
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