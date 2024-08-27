快訊

涉貪數百萬助廠商喬事！國民黨立委鄭天財200萬交保、限制出境出海

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北韓向俄輸送貨櫃激增破萬 南韓：若換算152毫米砲彈「多達600多萬發」

中央社／ 首爾27日專電
南北韓示意圖。 法新社
南北韓示意圖。 法新社

南韓國防部今天向國會提交資料顯示，北韓近2年來向俄羅斯輸送的貨櫃累計超過1萬3000個，若換算為152毫米砲彈，可能多達600多萬發，且近期輸送數量有激增趨勢。

俄烏戰爭爆發以來，南韓軍方持續追蹤北韓向俄羅斯提供武器的狀況，據掌握資訊，北韓自2022年中至今約2年期間至少向俄羅斯輸送超過1萬3000個貨櫃。南韓國防部長申源湜今年2月曾在記者會上提及北韓支援貨櫃約6700個，就最新掌握數字來看，數量大幅上升。

南韓國防部國防情報本部指出，與烏克蘭戰事延長帶來的軍武需求，讓北韓徹底變成俄羅斯的背後軍武供應基地；俄羅斯向烏克蘭發射的飛彈上多能發現北韓製飛彈的特徵，南韓也為此與美軍共同追蹤北韓向俄羅斯供應飛彈的可能性。

加上去年9月北韓領導人金正恩訪俄時，曾前往太空發射廠參訪，國防情報本部推測，俄羅斯可能以供應軍武為代價，向北韓提供偵察衛星及飛彈相關技術支援。除飛彈外，北韓可能也提供俄羅斯122毫米火箭彈與T系列戰車砲彈。

俄烏戰爭 俄羅斯 北韓 南韓 烏克蘭 飛彈

延伸閱讀

高GDP假象？南韓YTR介紹台灣月薪遠低日韓 台灣人嘆：無法反駁

德國男子露營車藏13公斤金條 企圖走私到俄羅斯被捕

俄羅斯連2晚大規模空襲烏克蘭 已知造成4死

友誼生變？中國在邊境設廣播站「嚴重干擾」 北韓罕見表不滿

相關新聞

澤倫斯基：9月將向美國遞交「勝利計畫」 烏克蘭測試自製彈道飛彈成功

烏克蘭總統澤倫斯基27日表示，將在9月的一次會議上，向美國總統拜登提出一分勝利計畫，分別代表民主共和兩黨角逐白宮大位的副...

北韓向俄輸送貨櫃激增破萬 南韓：若換算152毫米砲彈「多達600多萬發」

南韓國防部今天向國會提交資料顯示，北韓近2年來向俄羅斯輸送的貨櫃累計超過1萬3000個，若換算為152毫米砲彈，可能多達...

調虎離山成功？烏克蘭總司令：俄國急調3萬軍力 協防庫斯克

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基今天表示，烏克蘭軍隊在俄羅斯庫斯克州發動突擊，目標之一就是將大量俄軍兵力轉移至其他戰區。他還...

俄邊境哨所傳遭烏軍攻擊 官員稱「局勢在俄方」控制中

與俄羅斯安全部門關係密切的通訊軟體Telegram頻道Mash今天表示，烏克蘭軍隊攻擊了俄羅斯南部貝爾哥羅德州的邊境哨所...

俄羅斯連2晚大規模空襲烏克蘭 已知造成4死

烏克蘭今天表示，俄羅斯連續第2晚空襲烏克蘭，造成4人死亡，不過烏國的防空系統擊落5枚飛彈和60架攻擊無人機

俄烏交火點逼近庫斯克核電廠 IAEA署長親往評估安全

烏克蘭史無前例跨境反攻進入俄羅斯庫斯克州後，聯合國（UN）核子監督機構「國際原子能總署」（IAEA）署長葛羅西今天說，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。