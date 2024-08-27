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北韓向俄輸送貨櫃激增破萬 南韓：若換算152毫米砲彈「多達600多萬發」
南韓國防部今天向國會提交資料顯示，北韓近2年來向俄羅斯輸送的貨櫃累計超過1萬3000個，若換算為152毫米砲彈，可能多達600多萬發，且近期輸送數量有激增趨勢。
自俄烏戰爭爆發以來，南韓軍方持續追蹤北韓向俄羅斯提供武器的狀況，據掌握資訊，北韓自2022年中至今約2年期間至少向俄羅斯輸送超過1萬3000個貨櫃。南韓國防部長申源湜今年2月曾在記者會上提及北韓支援貨櫃約6700個，就最新掌握數字來看，數量大幅上升。
南韓國防部國防情報本部指出，與烏克蘭戰事延長帶來的軍武需求，讓北韓徹底變成俄羅斯的背後軍武供應基地；俄羅斯向烏克蘭發射的飛彈上多能發現北韓製飛彈的特徵，南韓也為此與美軍共同追蹤北韓向俄羅斯供應飛彈的可能性。
加上去年9月北韓領導人金正恩訪俄時，曾前往太空發射廠參訪，國防情報本部推測，俄羅斯可能以供應軍武為代價，向北韓提供偵察衛星及飛彈相關技術支援。除飛彈外，北韓可能也提供俄羅斯122毫米火箭彈與T系列戰車砲彈。
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