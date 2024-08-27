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俄羅斯連2晚大規模空襲烏克蘭 已知造成4死

中央社／ 基輔27日綜合外電報導
俄羅斯連續第2晚空襲烏克蘭，造成札波羅熱州（Zaporizhzhia）有兩人不幸喪命。 路透社
俄羅斯連續第2晚空襲烏克蘭，造成札波羅熱州（Zaporizhzhia）有兩人不幸喪命。 路透社

烏克蘭今天表示，俄羅斯連續第2晚空襲烏克蘭，造成4人死亡，不過烏國的防空系統擊落5枚飛彈和60架攻擊無人機。

法新社報導，克里姆林宮（Kremlin）昨天向烏克蘭發動歷來規模最大的空襲之一，並重創烏國的能源設施又造成多人死亡後，繼續連夜轟炸烏克蘭。

烏克蘭空軍今天上午在社群媒體發文指出，俄羅斯從多個地區發射總計91個拋射物體，包括10枚飛彈與81架伊朗設計的攻擊無人機。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發文說：「儘管我們防空系統奏效，很不幸仍造成4死16傷。」

人在首都基輔市的法新社記者，徹夜聽聞防空警報聲響迴盪在這座城市的上空，以及可能來自防空系統的爆炸聲。

自從2022年2月全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯已多次朝烏國發動大規模的無人機與飛彈攻擊，包括多次鎖定能源設施的懲罰性攻擊。

地方政府今天稍早表示，在東南部的札波羅熱州（Zaporizhzhia）有兩人不幸喪命，中部的克利福洛市（Kryvyi Rih）一家旅社遭遇飛彈襲擊後造成兩死。

位於克利福洛市的旅社遇襲前數日，路透社採訪團隊在烏東克拉莫托斯克市（Kramatorsk）下榻的旅館也遭遇飛彈攻擊，受雇於路透社的安全顧問伊凡斯（Ryan Evans）因而遇害。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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