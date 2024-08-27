俄烏交火點逼近庫斯克核電廠 IAEA署長親往評估安全
烏克蘭史無前例跨境反攻進入俄羅斯庫斯克州後，聯合國（UN）核子監督機構「國際原子能總署」（IAEA）署長葛羅西今天說，他明天將訪問庫斯克核電廠進行「獨立評估」。
法新社報導，俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後，國際原子能總署曾多次警告，在核電廠周遭發生戰鬥是很危險的事。
烏克蘭本月6日意外攻進庫斯克州（Kursk），俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）上週指責烏克蘭試圖攻擊庫斯克核電廠。這座電廠距離兩軍交戰地點不到50公里。
國際原子能總署證實曾接獲俄羅斯當局通知，稱22日在距離庫斯克核電廠的用過核燃料貯存設施約100公尺處，發現無人機碎片。
葛羅西（Rafael Grossi）發布聲明表示，「鑑於情勢嚴峻」，他親自帶領明天訪問庫斯克核電廠的任務，屆時他將「獨立評估正在發生的情況」。
庫斯克核電廠位於塞姆河（Seym River）畔，距離俄烏邊境約60公里，但距離人口約44萬的庫斯克州首府庫斯克市不到50公里。
這座核電廠共有4座反應爐，但只有2座正在運轉，另有2座正在興建中。現有4座反應爐全都與烏克蘭車諾比（Chernobyl）核電廠的反應爐同型，外圍皆沒有安全殼保護。
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