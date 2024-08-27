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俄羅斯連日空襲烏克蘭 波蘭領空也遭侵犯

中央社／ 基輔27日綜合外電報導

俄羅斯昨天對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲後，烏克蘭今天凌晨表示，俄方又連夜對基輔等地區發動數波飛彈和無人機攻擊。波蘭領空也遭侵犯，可能是無人機入侵。

路透社報導，烏克蘭地方官員說，中部的克利福洛市（Kryvyi Rih）一個民用物體「被摧毀」，至少1人喪生。

基輔州軍事當局在通訊平台Telegram上表示，基輔州的防空系統徹夜多次部署運作，以擊退鎖定烏克蘭首都基輔市的飛彈和無人機。

路透社目擊者通報基輔夜間至少發生3輪爆炸。

俄羅斯昨天發射上百枚飛彈和上百架無人機，造成至少7人喪生，能源基礎設施受損，美國總統拜登譴責這場攻擊「令人憤慨」。

目前不清楚俄方今天空襲規模，但烏克蘭空軍表示，紀錄顯示多組無人機發射，Tu-85戰略轟炸機和米格-31（MiG-31）超音速攔截機則從俄羅斯機場起飛。

路透社無法獨立核實這些消息。俄方也未立即置評。

根據法新社報導，烏克蘭空軍今晨證實，俄羅斯西部「有幾架 Tu-95MS（轟炸機）從恩格斯（Engels）機場起飛」，觸發全國各地的空襲警報。

一名地方官員說，克利福洛市一夜之間又有兩人死亡，這波空襲還破壞了民宅和商家。

北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭表示，波蘭領空遭到侵犯，可能是一架無人機入侵。

波蘭武裝部隊作戰指揮官克利茲（Maciej Klisz）告訴記者：「我們可能是在處理一個物體進入波蘭領土的情況。至少3個無線電定位台確認了這個物體。」

波蘭武裝部隊作戰司令部發言人葛茲維斯基（JacekGoryszewski）表示，這「很可能是一架伊朗設計的見證者（Shahed）型號無人機，供俄軍使用」，「但這必須經過證實」，還說不排除這架無人機已離開波蘭領土。

俄烏戰爭 俄羅斯 波蘭 烏克蘭

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