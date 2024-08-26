澤倫斯基回應俄國空襲 克宮大方認就是要打能源基礎設施

英國天空新聞報導，烏克蘭總統澤倫斯基回應25日早上俄軍空襲，稱俄軍發射超過百枚飛彈、用了約百架無人機襲擊，並呼籲西方盟友提供防空資源。同時，俄羅斯克里姆林宮大方承認空襲鎖定烏國能源基礎設施，並說停火談判失去意義，還警告將對烏軍跨境襲擊庫斯克州（Kursk）做出進一步回應。

烏克蘭總統辦公室主任耶爾馬克（Andriy Yermak）稍早也要求西方盟友，允許他們對俄國境內目標使用遠程武器。烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）還要求盟國採取進一步行動，協助攔截接近盟國自己領空的俄軍無人機和飛彈。

俄軍稍早的空襲也造成多個城市停電。澤倫斯基在社群媒體「紙飛機」（Telegram）表示，「能源產業蒙受重大損失」。

同時，俄國克里姆林宮表示，他們的空襲鎖定對烏國戰力至關重要的能源基礎設施。他們還說，與烏方的停火談判任何前景「失去意義」，並警告將對烏軍入侵庫爾斯克的事件作出進一步回應。