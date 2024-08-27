俄對烏發射逾百枚飛彈

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

烏克蘭26日表示，俄羅斯向該國多座城市發射逾百枚飛彈和約百架無人機，主要瞄準該國的能源基礎設施，目前已知至少導致五人喪命，且基輔等地都傳出停電和停水。

路透報導，這是俄國數周來對烏發動規模最大飛彈攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基說，這波攻勢針對關鍵民用基礎建設，能源部門遭受嚴重損害；他並呼籲盟國遵守提供防空系統和導彈協議。澤倫斯基高級顧問則呼籲盟國允許使用西方提供的武器，對俄進行遠距攻擊。

烏國空軍表示，飛彈飛越烏克蘭大部分地區，包括首都基輔和位在西部、鄰近波蘭的利維夫地區。利維夫州州長警告，飛彈正逼近天然氣輸送系統和儲存設施所在地斯特雷（Stryi）。

俄發動大規模襲擊之際，烏克蘭正繼續攻擊俄羅斯庫斯克地區。這是二戰以來俄國領土首遭外敵入侵。克里姆林宮發言人佩斯科夫26日說，俄將對烏入侵庫斯克做出回應。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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