俄百飛彈空襲烏15州 至少5死

烏克蘭外交部廿五日指控白俄羅斯以演習為由，在白俄毗鄰烏北的戈麥州集結大量兵力。該部警告白俄停止「不友好舉動」並立即撤軍，切勿因莫斯科施壓而對烏克蘭犯下悲劇性錯誤。烏克蘭正越境入侵俄國庫斯克州，俄方揚言有所回應，廿六日發射逾百枚飛彈並出動約百架無人機襲烏，導致至少五人喪生，卅人受傷。

白俄迄今雖避免直接涉入俄烏衝突，但早已允許俄軍借道其境內侵烏。基輔指控，白俄在烏、白邊境集結裝備和部隊，包括白俄特種部隊和前俄國傭兵組織瓦格納戰士，還部署戰車、火砲、防空系統與工程設備等，敦促白俄將其部隊撤出兩國邊界區域範圍。

烏克蘭強調，未曾而且將不會對白俄人民做出任何不友好舉動。但俄國國營媒體今日俄羅斯（ＲＴ）報導稱，白俄總統魯卡申柯本月接受全俄國家電視廣播公司（ＶＧＴＲＫ）訪問時則說，烏克蘭在其北部邊境危險增兵，集結逾十二萬名軍人，「我被迫部署（白俄）陸軍近三分之一兵力增援現有部隊」。

美國新聞周刊廿四日報導，白俄副參謀總長杜馬（Viktor Tumar）也說，若烏克蘭入侵白俄，白俄人民將有機會拿起武器保衛家園。但該報導稱，沒有證據顯示烏軍計畫越境進入白俄，白俄民調結果也顯示白俄民眾大多反對該國捲入戰爭以及俄軍借道白俄。

另外，克里姆林宮發言人佩斯科夫廿六日說，俄國將「回應」烏軍入侵庫斯克，與基輔談判停火的想法已不切實際。俄軍同日對烏克蘭發動數周以來最大型飛彈攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基表示，這波攻勢針對關鍵民用基礎建設，能源部門嚴重受損。

烏媒基輔獨立報報導，烏國各地約一早六點就響起空襲警報，首都基輔直到中午均保持警戒。基輔在上午八點半前就傳出爆炸聲，市內並有多地傳出供電或供水異常。烏克蘭空軍說，俄軍派發射匕首彈道飛彈的米格31；烏國總理什米哈爾指稱，全烏共十五個州遭攻擊。

對此，烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克呼籲其盟國開放烏克蘭以西方軍備對俄國實施長程攻擊。但美聯社廿六日報導，烏克蘭聲稱已擁有名為「圓麵包」的自製長程武器，兼具飛彈與無人機特性，射程可達七百公里，相當於美援的陸軍戰術飛彈系統（ＡＴＡＣＭＳ），能涵蓋至少廿座俄國機場，讓基輔不經盟國允許就能深入打擊俄國。烏克蘭科技部長費多羅夫說，下一步就是量產，該武器將改變戰局，讓烏軍能襲擊俄軍意料之外的地點。

費多羅夫不願詳述圓麵包的射程或現有數量，但透露他自前年底即參與開發烏克蘭國產飛彈的多項計畫。澤倫斯基已在廿四日烏克蘭國慶日證實圓麵包的存在，據稱當天烏方首度用該武器鎖定俄占區的俄軍設施。