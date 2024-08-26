烏克蘭全境響空襲警報！俄軍遣11架戰機、數十飛彈和無人機 已知3死

美國CNN報導，俄軍26日早上對烏克蘭全境發動空襲，派遣約11架Tu-95轟炸機，並發射了數十枚飛彈和無人機襲擊能源基礎設施，已知造成三人死亡、多人受傷，烏國官員也表示有多個城市停電。

烏國空軍26日表示，他們偵測到數十枚飛彈和無人機鎖定境內幾乎所有地區，包括首都基輔和南部港市敖德薩。路透指出，烏國空軍還說，約11架Tu-95轟炸機在空中飛行，並確信已發射數枚飛彈。

烏國當局表示，通報有人罹難的分別是第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）州和伏林州（Volyn）。烏國中部波塔瓦州（Poltava）軍事首長指出，當地產業設施遭空襲時，至少有五人受傷。西北部城市盧茨克（Lutsk）也發生爆炸，一棟公寓大樓受損。

烏國民營能源供應商YASNO執行長科瓦連科（ Serhii Kovalenko）指出，空襲發生後，基輔和第聶伯羅（Dnipro）等多個城市停電。英國衛報指出，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）也證實，俄軍空襲後該市部分地區供水和供電中斷。

烏國能源部長哈盧申科（Herman Halushchenko）表示，能源基礎設施是俄軍空襲目標。

法新社指出，基輔至少傳出七次爆炸聲；路透記者則說，他們在基輔以外的地區聽見防空系統攔截目標的聲音。社群媒體X流傳的影片也顯示，民眾擠在地鐵站內避難。

烏軍指出，其實在這次空襲之前，俄軍在當天凌晨發動兩波無人機空襲，初步估計沒有造成損失和人員傷亡。