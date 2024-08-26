烏克蘭軍方警告：俄軍將大規模空襲基輔
烏克蘭軍方表示，繼昨晚的數輪無人機攻勢後，在今天早上的尖峰時段，全國各地又面臨新一波空襲警報，預計俄羅斯可能發動大規模飛彈與無人機攻擊。
路透社報導，烏克蘭空軍表示，已偵測到俄軍發射的數枚飛彈以及數十架無人機，惟目前尚未接獲爆炸的通報。
烏國軍方表示，俄國稍早發動了2輪無人機攻勢，初步資訊顯示，沒有造成任何人員傷亡或損失。
基輔市暨首都周邊地區軍政機關首長波普科（Serhiy Popko）透過Telegram表示，格林威治標準時間2時30分左右，多達10架無人機在接近基輔周邊城鎮時遭到摧毀。
稍早有目擊者聽到數聲爆炸聲，研判是防空系統正在抵禦空襲。
俄烏雙方都否認軍隊將平民當做攻擊目標，雙方也堅稱攻擊目的是為摧毀對方的戰爭相關重要基礎設施。
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