烏東旅館遭飛彈襲擊 路透採訪團隊英籍安全顧問喪生

路透社今天在聲明中指出，旗下報導烏克蘭戰爭團隊成員伊凡斯在烏東城市克拉莫托斯克一間旅館所受襲擊中喪生，另外兩名路透社記者受傷。

聲明指出，任職於路透社擔任安全顧問的伊凡斯（Ryan Evans）是6人團隊其中一員，昨天在下榻的藍寶石旅館（Hotel Sapphire）所受飛彈襲擊中喪生。

聲明指出，兩名路透社記者正在醫院接受治療，其中一人身受重傷。

路透社指出：「我們急於取得關於這起攻擊的更多資訊，包括跟克拉莫托斯克（Kramatorsk）當局合作，並為我們同事及其家屬提供支持。」

曾在英軍服役的伊凡斯自從2022年以來任職於路透社，就包括烏克蘭、以色列和巴黎奧運在內全球各地安全事務對旗下記者提供建議。他享年38歲。

路透社表示，已經與當時在旅館內的另外3名成員取得聯繫，相關人員平安。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，那間旅館遭到一枚俄羅斯伊斯坎德飛彈（Iskander）攻擊。這種彈道飛彈射程可達500公里。

他今晚在演說中指出：「俄羅斯這枚伊斯坎德飛彈摧毀城巿裡一間普通旅店。」澤倫斯基表示，這場襲擊「絕對是有針對性、經過深思熟慮的…我向親友致哀。」

俄羅斯國防部沒有回應置評請求。

路透社無法獨立查證這枚飛彈是否從俄羅斯發射，或是否蓄意襲擊那棟建築。

克拉莫托斯克所在的頓內茨克州（Donetsk）檢察官辦公室稍早在社群媒體平台Telegram發文表示，已經在克拉莫托斯克一間旅館建築的瓦礫堆下找到該英國公民的遺體，並表示那間旅館於當地時間晚間10時35分遭到「摧毀」，已對這起襲擊展開審前調查。