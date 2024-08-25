澤倫斯基：支持印度主辦第2屆烏克蘭和平峰會
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在社群媒體平台與印度記者交流意見時表示，他正在和沙烏地阿拉伯、卡達、土耳其及瑞士持續磋商第2屆烏克蘭和平峰會事宜。
路透社報導，澤倫斯基說，他已告訴印度總理莫迪（Narendra Modi），他會支持印度主辦第2屆烏克蘭和平峰會，基輔希望能在「全球南方」（Global South）國家中找到主辦國。
澤倫斯基指出：「但坦白說，這不僅適用於印度，也適用於願意積極主辦第2屆（烏克蘭）和平峰會的任何國家。我們無法在尚未簽署烏克蘭和平峰會公報的國家舉辦和平峰會。」
澤倫斯基還說，他在23日會晤莫迪期間兩人討論了烏克蘭和平峰會公報及該場峰會的所有要點。
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