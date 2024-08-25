俄羅斯飛彈襲擊烏東旅館！路透社採訪團隊1失蹤、2住院

俄羅斯軍隊昨天使用飛彈襲擊烏克蘭東部城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）的一間旅館後，下榻此處、報導俄烏戰爭的路透社團隊有1人失蹤，另外2人受傷住院。

路透社發布聲明表示，這個6人團隊下榻的藍寶石旅館（Hotel Sapphire）昨天「顯然遭到飛彈攻擊」。

聲明指出：「我們其中1位同事行蹤不明，另外2人被送往醫院接受治療。」

路透社還提到，「已經找到團隊的其他3名同事。我們急於取得更多資訊，正在跟克拉莫托斯克當局合作，並為我們的同事及其家屬提供支持。我們掌握更多消息後，就會說明最新進展」。

克拉莫托斯克所在的頓內茨克州（Donetsk）州長菲拉什金（Vadym Filashkin）今天早晨於社群媒體平台Telegram發文說，「俄羅斯攻擊克拉莫托斯克」，一間旅館遇襲後傳出2位記者受傷、1名記者失蹤。

他強調，「相關當局、警察和救援人員正於現場作業，殘骸清理以及救援行動正在進行中」。