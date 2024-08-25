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俄羅斯飛彈襲擊烏東旅館！路透社採訪團隊1失蹤、2住院

中央社／ 克拉莫托斯克25日綜合外電報導
俄羅斯軍隊昨天使用飛彈襲擊烏克蘭東部城市克拉莫托斯克的一間旅館後，下榻此處、報導俄烏戰爭的路透社團隊有1人失蹤，另外2人受傷住院。圖為一名消防員正在收集火箭碎片。美聯社
俄羅斯軍隊昨天使用飛彈襲擊烏克蘭東部城市克拉莫托斯克的一間旅館後，下榻此處、報導俄烏戰爭的路透社團隊有1人失蹤，另外2人受傷住院。圖為一名消防員正在收集火箭碎片。美聯社

俄羅斯軍隊昨天使用飛彈襲擊烏克蘭東部城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）的一間旅館後，下榻此處、報導俄烏戰爭的路透社團隊有1人失蹤，另外2人受傷住院。

路透社發布聲明表示，這個6人團隊下榻的藍寶石旅館（Hotel Sapphire）昨天「顯然遭到飛彈攻擊」。

聲明指出：「我們其中1位同事行蹤不明，另外2人被送往醫院接受治療。」

路透社還提到，「已經找到團隊的其他3名同事。我們急於取得更多資訊，正在跟克拉莫托斯克當局合作，並為我們的同事及其家屬提供支持。我們掌握更多消息後，就會說明最新進展」。

克拉莫托斯克所在的頓內茨克州（Donetsk）州長菲拉什金（Vadym Filashkin）今天早晨於社群媒體平台Telegram發文說，「俄羅斯攻擊克拉莫托斯克」，一間旅館遇襲後傳出2位記者受傷、1名記者失蹤。

他強調，「相關當局、警察和救援人員正於現場作業，殘骸清理以及救援行動正在進行中」。

俄烏戰爭 俄羅斯 團隊 烏克蘭 飛彈

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