快訊

勞保費率要調了！千萬勞工明年負擔增 平均每年加「這麼多」

白營掀茶壺風暴？蔡壁如叫陣「戰狼」拚2026 陳智菡酸不得參與黨務

高雄三角窗素食店陷火海 疑闆娘摔跤撞瓦斯桶爆炸釀禍

稱遭烏克蘭砲擊…俄羅斯貝爾哥羅德州長：5平民喪命、12人傷

中央社／ 莫斯科25日綜合外電報導

俄羅斯西南部貝爾哥羅德州州長今天表示，烏克蘭砲擊位於該州的拉基特諾耶鎮（Rakitnoye），造成5位平民喪命，另外還有12人受傷，其中3人是孩童。

路透社報導，貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在通訊軟體Telegram指出，有3名傷者是孩童。

有9名傷者送醫住院，其中6人傷勢嚴重，包括一位在加護病房的16歲少女。

路透社無法獨立查核這項說法，而烏克蘭方面並未立即發表相關評論。

法新社報導，根據葛拉特卡夫，受傷的3名孩童中有1人在現場接受治療，另外兩人因「炸彈碎片造成多處傷口」而被送醫。

烏克蘭近日加強對俄羅斯本土的攻擊力道，烏軍本月稍早跨境攻擊鄰近的庫斯克州（Kursk）以來尤其如此。

貝爾哥羅德州不堪烏克蘭轟擊，葛拉特卡夫已於14日宣布全州進入緊急狀態。俄羅斯國防部長則表示，有鑑於相鄰的庫斯克州遭到入侵，正派增援部隊至貝爾哥羅德州進行防衛。

俄烏戰爭 俄羅斯 炸彈 烏克蘭

延伸閱讀

澤倫斯基：換俘行動完成 將向俄羅斯發起更多報復

俄控美記者越境報導 最高可判刑5年

俄羅斯：庫斯克州3座重要大橋盡遭烏軍炸毀

俄新編3個軍團 強化庫斯克防線 「太空發射場人員也徵召」

相關新聞

俄羅斯趁夜攻擊烏克蘭東部飯店 州長：記者2受傷、1失蹤

當局今天表示，俄羅斯夜間對烏克蘭東部城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）一家飯店發動攻擊，造成兩名記者受傷，另有一名...

烏跨境襲俄半月 首與俄換俘230人 澤倫斯基矢言向俄發起更多報復

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在烏克蘭獨立紀念日（8月24日）矢言將對俄羅斯進行更多「報復...

烏國獨立日 拜登送1.25億元反裝甲飛彈、反無人機等新軍援

烏克蘭獨立日前夕，白宮23日說，美國總統拜登當天和烏克蘭總統澤倫斯基通話，並宣布提供基輔新一波軍援包裹，其中包括保護烏克...

烏克蘭獨立日：澤連斯基放狠話 俄烏交換戰俘

（德國之聲中文網）烏克蘭周六（8月24日）迎來該國第33個獨立日，烏克蘭總統澤連斯基發表視頻表示，俄羅斯試圖摧毀烏克蘭，但戰爭如今卻回到俄羅斯的領土了。 澤連斯基透露，這段視頻正是在基輔反攻俄羅

烏克蘭獨立日 拜登送新軍援

烏克蘭廿四日獨立日（國慶日）前夕，白宮廿三日說，美國總統拜登當天和烏克蘭總統澤倫斯基通話，並宣布提供基輔新一波軍援包裹，...

烏克蘭慶祝脫離蘇聯獨立33週年 澤倫斯基簽抗俄法令

8月24日是烏克蘭獨立紀念日，總統澤倫斯基今天簽署數項針對俄羅斯的法令，包括正式批准「羅馬規約」，為烏克蘭加入國際刑事法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。