稱遭烏克蘭砲擊…俄羅斯貝爾哥羅德州長：5平民喪命、12人傷
俄羅斯西南部貝爾哥羅德州州長今天表示，烏克蘭砲擊位於該州的拉基特諾耶鎮（Rakitnoye），造成5位平民喪命，另外還有12人受傷，其中3人是孩童。
路透社報導，貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在通訊軟體Telegram指出，有3名傷者是孩童。
有9名傷者送醫住院，其中6人傷勢嚴重，包括一位在加護病房的16歲少女。
路透社無法獨立查核這項說法，而烏克蘭方面並未立即發表相關評論。
法新社報導，根據葛拉特卡夫，受傷的3名孩童中有1人在現場接受治療，另外兩人因「炸彈碎片造成多處傷口」而被送醫。
烏克蘭近日加強對俄羅斯本土的攻擊力道，烏軍本月稍早跨境攻擊鄰近的庫斯克州（Kursk）以來尤其如此。
貝爾哥羅德州不堪烏克蘭轟擊，葛拉特卡夫已於14日宣布全州進入緊急狀態。俄羅斯國防部長則表示，有鑑於相鄰的庫斯克州遭到入侵，正派增援部隊至貝爾哥羅德州進行防衛。
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