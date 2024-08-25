澤倫斯基：換俘行動完成 將向俄羅斯發起更多報復

中央社／ 基輔24日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在烏克蘭獨立紀念日當日矢言將對俄羅斯進行更多「報復」；在烏國跨境突襲俄羅斯領土僅2週後，雙方宣布已交換230名戰俘。

法新社報導，澤倫斯基還簽署一項法律，禁止與俄羅斯有關係的「烏克蘭正教會」（Ukrainian OrthodoxChurch, UOC），並稱相關立法旨在「從莫斯科魔鬼的手中解放」信徒，此舉引起俄國東正教領袖的強烈抨擊。

澤倫斯基發布了一段影片，畫面可見他站在一片森林地區，據報當地距離烏克蘭8月6日突襲入侵的地點很近。

他說，「敵人帶到我們土地上的東西（指戰爭），現在已經回到他們的家鄉」，俄羅斯將會「知道什麼是報復。」

他還說，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）是「紅場（Red Square）病夫，老是用紅色按鈕威脅所有人」， 意指的蒲亭曾揚言不惜發動核戰。

澤倫斯基表示，基輔6日開始跨境反攻俄羅斯西部庫斯克州（Kursk），目標之一就是要向俄羅斯人展示，「對他（蒲亭）來說哪件事更重要？占領烏克蘭領土或保護其人民？」

基輔和莫斯科均證實，在阿拉伯聯合大公國的斡旋下，雙方已各自交換115名被俘士兵。

澤倫斯基也發布了身上裹著烏克蘭國旗的男子的照片。烏國人權監察員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）表示，換回的戰俘包括2022年駐守馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）的數十名亞速營（AzovBattalion）戰士。

烏克蘭當局稍早表示，庫斯克行動的目的之一是用俄羅斯戰俘換取被關押在俄國的烏克蘭人。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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