烏克蘭獨立日 拜登送新軍援

烏克蘭廿四日獨立日（國慶日）前夕，白宮廿三日說，美國總統拜登當天和烏克蘭總統澤倫斯基通話，並宣布提供基輔新一波軍援包裹，其中包括保護烏克蘭關鍵基礎設施的防空飛彈、「標槍」等多種反裝甲飛彈、反無人機及反電戰系統設備等。五角大廈說，前述包裹總值一點二五億美元（台幣約四十億元）。

這次包裹另涵蓋一五五公厘與一○五公厘砲彈、海馬士機動火箭系統彈藥、車輛及其他裝備。拜登聲明強調，在俄烏衝突獲勝的不會是俄羅斯，而是獨立的烏克蘭人民，「美國、我們的盟友與合作夥伴將持續和烏克蘭站在一起」。

美國之音廿四日報導，這次援烏軍備是透過總統撥款權（ＰＤＡ）提供，意即將從五角大廈現有軍備庫存提取，可以更快送交基輔。

印度總理莫迪廿三日也訪問基輔並與澤倫斯基晤談，這是烏克蘭一九九一年獨立以來，首度有印度總理訪烏。莫迪說，印度站在和平這一邊。紐約時報同日報導，印度仍是俄國重要貿易夥伴，莫迪一向謹慎拿捏對俄和對烏關係。莫迪七月才訪俄會晤俄國總統普亭。

印度被認為有意尋求俄烏和解，以免俄國被孤立而更往新德里區域對手中國大陸靠攏。對莫迪訪烏，美國安會發言人柯比說，美方樂觀其成。