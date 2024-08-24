俄軍持續進犯 烏克蘭東部城鎮至少5死5傷
烏克蘭頓內茨克州州長菲拉什金表示，俄羅斯軍隊今天向烏東城鎮康斯坦丁諾夫卡發動攻擊，造成當地至少5位平民死亡，另有5人受傷。
路透社報導，菲拉什金（Vadym Filashkin）指出，俄軍的攻擊發生於今天凌晨，救援人員和警察正在現場進行善後工作。
菲拉什金於通訊軟體Telegram發文寫道：「我再次敦促大家，照顧好自己並撤離。」但他沒有透露這次攻擊的進一步細節。
康斯坦丁諾夫卡鎮（Kostiantynivka）靠近頓內茨克州（Donetsk）的激烈戰區，過去幾個月來俄羅斯軍隊一直在當地緩慢推進。
最近幾週，俄軍加快進攻速度，並持續往戰略後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）的方向發動攻勢。
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