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俄軍持續進犯 烏克蘭東部城鎮至少5死5傷

中央社／ 基輔24日綜合外電報導
康斯坦丁諾夫卡鎮（Kostiantynivka）靠近頓內茨克州（Donetsk）的激烈戰區，過去幾個月來俄羅斯軍隊一直在當地緩慢推進。圖攝於8月9日。圖／美聯社
康斯坦丁諾夫卡鎮（Kostiantynivka）靠近頓內茨克州（Donetsk）的激烈戰區，過去幾個月來俄羅斯軍隊一直在當地緩慢推進。圖攝於8月9日。圖／美聯社

烏克蘭頓內茨克州州長菲拉什金表示，俄羅斯軍隊今天向烏東城鎮康斯坦丁諾夫卡發動攻擊，造成當地至少5位平民死亡，另有5人受傷。

路透社報導，菲拉什金（Vadym Filashkin）指出，俄軍的攻擊發生於今天凌晨，救援人員和警察正在現場進行善後工作。

菲拉什金於通訊軟體Telegram發文寫道：「我再次敦促大家，照顧好自己並撤離。」但他沒有透露這次攻擊的進一步細節。

康斯坦丁諾夫卡鎮（Kostiantynivka）靠近頓內茨克州（Donetsk）的激烈戰區，過去幾個月來俄羅斯軍隊一直在當地緩慢推進。

最近幾週，俄軍加快進攻速度，並持續往戰略後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）的方向發動攻勢。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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