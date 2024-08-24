盼解除武器使用禁令！烏克蘭拿「庫斯克戰果」遊說 拜登團隊尚未點頭

烏克蘭入侵俄羅斯已經翻轉了外界對戰爭的悲觀看法，而基輔正利用戰場的成功，向美國發起新的施壓行動，以解除利用長程武器打擊俄羅斯境內的最後限制。然而，至少到目前為止，白宮還沒準備好點頭。

POLITICO 23日報導，根據8位匿名受訪的美國、烏克蘭與歐洲其他國家官員說法，烏國官員一直跟美國國會議員開會、發表公開聲明跟會晤美方高級官員，以爭取總統拜登改變主意。

根據報導，憑藉庫斯克攻勢的驚人戰果，基輔當局正在美國大選前夕，以及美援前景在2025年與之後不確定的情況下，加大施壓。具體而言，烏國正在勸說拜登與他的高級顧問，停止操心俄羅斯將局勢升級，並允許基輔按自己的方式打仗。

一位知情人士表示，拜登國安機關最高層內的部分人士認為，基輔可能正在發起公共宣傳活動，以防範烏克蘭在未來幾個月內的任何潛在重大國土淪陷。

烏方則表示，他們需要更大的自由度，仍對自己可以實現目標感到樂觀。一位烏克蘭資深顧問表示，「目前有些跡象顯示，拜登可能想要對烏克蘭做大事，也許取消一些限制，就在他現在沒參加的選舉之前。沒法保證，但我們正聽說他在考慮」。

POLITICO還指出，烏方長期以來一直嘗試透過稱此舉將有助拜登的歷史地位，爭取白宮加大支持，主張這屆政府將獲銘記為不是幫助烏克蘭打贏，就是因保持限制不動而做得不夠。不過，這個論點迄今未能打動拜登與國安顧問蘇利文，五角大廈與白宮的想法維持一致。

據報導，美國民主共和兩黨參議員8月初組團安排會晤蘇利文，並傳遞了一個統一的訊息。據一位知情人士說法，他們認為拜登政府需要現在改變立場，以免為時已晚。

這些參議員的主張類似於他們和烏方在內的許多其他人之前提出的論點，稱美國應該取消所有限制，因為如果不取消，烏克蘭就會打敗仗，這屆政府將被稱為有機會時做得不夠的政府。

報導指出，這個框架有時觸怒了白宮資深官員。他們堅稱華府在協助支援基輔上，已經比任何其他國家做得更多，而且不應該為了基輔而冒著自身國安的風險。政府某些部門的官員已經告訴烏克蘭人，美國最終將希望重啟對俄關係，取消限制可能推翻這些努力。