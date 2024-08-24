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莫迪會澤倫斯基談俄烏戰爭：印度站在和平這邊

中央社／ 新德里24日專電
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）在基輔的馬林斯基宮（Mariinsky Palace）門口迎接莫迪（Narendra Modi，左），兩人握手。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）在基輔的馬林斯基宮（Mariinsky Palace）門口迎接莫迪（Narendra Modi，左），兩人握手。歐新社

莫迪23日訪問烏克蘭，與總統澤倫斯基會談。他敦促要透過對話和外交方式結束俄烏戰爭，並稱印度是「站在和平這邊」，願積極為和平努力。

印度時報（Times of India, TOI）報導，莫迪（Narendra Modi）上個月前往莫斯科，正好發生俄軍飛彈擊中烏克蘭兒童醫院的悲劇，一張他與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）擁抱的合照，飽受批評；如今莫迪訪烏，他也給了澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）一樣的擁抱。

印度外交部表示，莫迪在與澤倫斯基會面時，重申印度反對戰爭的立場，也說印度會在這中間提供協助。

莫迪說：「衝突對兒童來說特別具毀滅性。我的心與遇害兒童的家屬同在，我會為他們祈禱，希望他們能找到擺脫悲傷的方法。」

「今日印度」（India Today）指出，莫迪再次強調印度面對全球發生衝突時的立場，呼籲要團結、合作，來因應人類面臨的挑戰。

他說：「印度的立場非常明確，這不是個戰爭的時代，這是該團結起來面對人類所受威脅的時刻。」

莫迪在會談結束的會後記者會上，再次強調印度在俄烏戰爭中並未偏頗任一方，並表示願意協助結束這場衝突。

這次印度、烏克蘭兩國領導人會談後，雙方簽署涉及農業、醫藥、文化、人道援助的4項合作協議。

俄烏戰爭後，印度與俄、烏雙方都維持良好關係，即便西方對俄羅斯實施制裁，印度仍與俄國進行貿易；至於烏克蘭這邊，印度則是提供基礎醫療物品和其他物資進行援助。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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